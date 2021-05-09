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Вакцина «Спутник V» белорусского производства прошла контроль качества
Источник материала: ОНТ
Лабораторные испытания очередных серий вакцины «Спутник V», произведенных в нашей стране, завершились. Вакцина прошла контроль качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи,
Также в Минздраве добавили, что в организациях здравоохранения на получение вакцины от COVID-19 на начало мая записаны свыше 400 тыс. человек по Беларуси.
ФОТО: БЕЛТА
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Лабораторные испытания очередных серий вакцины «Спутник V», произведенных в нашей стране, завершились. Вакцина прошла контроль качества в Национальном...
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