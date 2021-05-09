Вакцина «Спутник V» белорусского производства прошла контроль качества

Источник материала: ОНТ

Лабораторные испытания очередных серий вакцины «Спутник V», произведенных в нашей стране, завершились. Вакцина прошла контроль качества в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в Минздраве добавили, что в организациях здравоохранения на получение вакцины от COVID-19 на начало мая записаны свыше 400 тыс. человек по Беларуси.

ФОТО: БЕЛТА





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