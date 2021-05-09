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Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

09.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова

Начало мая выдалось прохладным, но уже близится потепление. Чего ждать от небесной канцелярии, в программе «Метеогид» рассказал синоптик Дмитрий Рябов. 

В понедельник днем воздух прогреется до +16°C…+19°C, во вторник – до +18°C…+20°C. Ночью +1°C…+8°C. 

В среду температура воздуха ночью составит +3°C…+10°C. Днем – от +13°C по юго-востоку до +22°C по западу.

В четверг и в пятницу днем ожидается от +11°C по Брестской области до +18°C по Гомельской.  Ночью – +5°C…+12°C. 

Днем в субботу температура воздух составит +15°C…+22°C, в воскресенье от +10°C по северо-востоку до +18 °C по западу. Ночью ожидается +6°C…+12°C. 

Подробный прогноз погоды на всю неделю в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Начало мая выдалось прохладным, но уже близится потепление. Чего ждать от небесной канцелярии, в программе «Метеогид» рассказал синоптик Дмитрий Рябов.  В...
 
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