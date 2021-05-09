Превратить участок в цветущий оазис: как ухаживать за однолетниками, чтобы они украшали сад до заморозков?

Источник материала: ОНТ

Удобрение цветов – залог их длительного, обильного и буйного цветения. Для того, чтобы неприхотливая космея, яркие бархатцы, пушистая лобелия и другие цветы долго, порой до первых зимних заморозков, украшали ваш сад, надо позаботиться о них.

Как заботиться об однолетних растениях? Смотрите в сюжете программы «Метеогид» на ОНТ.

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