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Участники автопробега преодолеют 15 тысяч километров ради памяти о войне и Победе

09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал автопробег Брест – Иркутск – Брест. Международная акция посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

15 тысяч километров в обе стороны. 11 человек на пяти машинах проедут по Беларуси и России. К эстафете памяти в разных городах могут присоединяться и другие автолюбители. В Минске участники международной акции возложили цветы у стелы «Минск – город-герой» и посетили Музей Великой Отечественной войны.

«Цель автопробега – сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Впереди у нас 43 дня пути, более 20 встреч в городах. Везде мы будем рассказывать о Брестской крепости, о нашем городе Минске, о Бресте, о нашей республике», – говорит организатор автопробега Алексей Манец.

Конечная точка маршрута в России – озеро Байкал и Иркутск. Организаторы передадут городу копию легендарного знамени, с которым обороняли Брестскую крепость, и капсулу с белорусской землей.

«У меня в семье российско-белорусские корни очень тесно переплелись. Мы чтим и белорусскую историю, и российскую. У меня мама в 11 лет шила форму для фронта, отправляли солдатам», – рассказывает участница автопробега Елена Манец.

Во время пробега пройдут встречи с ветеранами и молодежью. Участники акции передадут в патриотические клубы книги и сувениры о Брестской крепости, расскажут историю ее обороны. Делегация планирует посетить город-герой Смоленск утром 9 мая и возложить цветы к Вечному огню в сквере Памяти Героев. В Брест участники автопробега вернутся накануне Дня всенародной памяти и скорби 22 июня.

В этом году Брестская крепость отмечает несколько памятных дат: 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны, в сентябре – 50-летие открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», а в ноябре – 65 лет Музею обороны крепости.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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По дороге из Бреста в Иркутск и обратно участники акции будут встречаться с ветеранами и молодежью и рассказывать об обороне Брестской крепости.
 
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