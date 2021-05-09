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Участники автопробега преодолеют 15 тысяч километров ради памяти о войне и Победе
09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал автопробег Брест – Иркутск – Брест. Международная акция посвящена подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
15 тысяч километров в обе стороны. 11 человек на пяти машинах проедут по Беларуси и России. К эстафете памяти в разных городах могут присоединяться и другие автолюбители. В Минске участники международной акции возложили цветы у стелы «Минск – город-герой» и посетили Музей Великой Отечественной войны.
Конечная точка маршрута в России – озеро Байкал и Иркутск. Организаторы передадут городу копию легендарного знамени, с которым
Во время пробега пройдут встречи с ветеранами и молодежью. Участники акции передадут в патриотические клубы книги и сувениры о Брестской крепости, расскажут историю ее обороны. Делегация планирует посетить город-герой Смоленск утром 9 мая и возложить цветы к Вечному огню в сквере Памяти Героев. В Брест участники автопробега вернутся накануне Дня всенародной памяти и скорби 22 июня.
В этом году Брестская крепость отмечает несколько памятных дат: 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны, в сентябре – 50-летие открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», а в ноябре – 65 лет Музею обороны крепости.
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По дороге из Бреста в Иркутск и обратно участники акции будут встречаться с ветеранами и молодежью и рассказывать об обороне Брестской крепости.
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