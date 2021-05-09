Роковая ошибка плиточника и странности благоустройства. Истории о ремонтах на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» строителей, последствиях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Минск, улица Якубова, 18. Жители двора жалуются на то как организовано место сбора отходов. В прошлом году их заверили, что в ЖКХ разберутся с принадлежностью земли и для контейнеров с мусором организуют площадку (люди просили огороженную территорию вне детской площадки, не под окнами жильцов и не на ветру). «В этом году ее перенесли на 5 метров, сместив в сторону дворового перекрестка, огородили малюсеньким бордюрчиком. Только проблему не решили от слова совсем! Контейнеры переворачивает ветром несколько раз на неделю, причем теперь на дворовом перекрестке», — говорится в письме.





Минск. Нам пишут, что между домами по улице Притыцкого, 51 и Одоевского, 70 отсутствуют тротуары/пешеходные дорожки. Поэтому жителям дома Одоевского, 70 приходится ходить в сторону метро либо по тропинке (в непогоду — это лужи грязи), либо делать крюк по периметру квартала. Между домами проложена автомобильная дорога, но без тротуара, что небезопасно для пешеходов, так как приходится идти по проезжей части.









Рогачев, улица Советская. Житель города обратил внимание, как «удобно» стоят столбы прямо на пешеходной дорожке.





Парк Павлова в Минске. Здесь заметили опасный провал в асфальте над канализационным люком. Люди пишут, что дыра достаточно большая, чтобы в нее мог провалиться не только ребенок, но даже взрослый. Прикрыто это просто веткой.









Центр Могилева, «Московский дворик». Нам объяснили суть проблемы: когда пластиковую горку сломали, проем на высоте 1,8 метра закрыли ДСП. Теперь лист отломали и игры детей стали опасными — проем находится прямо напротив лестницы, по которой они поднимаются наверх.





В Гродно изобрели новую технологию ремонта дорожных ям, пишет @autogrodnoby. Суть такая: двое рабочих отломали кусок тротуара и уложили его в яму. Чтобы все это держалось, из детской песочницы взяли ведро песка, засыпали в щели и утрамбовали ногами. После того, как ролик попал в интернет, во двор приехали сотрудники УЖРЭП: привезли с собой фрезу, виброплиту и горячий асфальт.

Настоящие плиточники-перфекционисты должны понять весь ужас ситуации.





Строительство частного дома. Что-то пошло не так и крыша начала ломать стены.









Мозырь, улица Ульяновская. Новая детская площадка, но после дождя приходится как минимум 3 дня ждать, пока она высохнет.





И вот кто виноват — строители нового забора, установившие так ворота, или дорожные рабочие, сделавшие дорогу не по проему ворот.





А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road .