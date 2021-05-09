Десять современных фильмов о войне

Источник материала: Onliner Мы уже как-то составляли рейтинг из десяти лучших фильмов о войне . Так уж вышло, что почти все мировые шедевры были сняли в прошлом веке. Тем не менее, нынешний век тоже богат на хорошие военные ленты, а некоторые из них вышли совсем недавно. Итак, вот наш список из десяти достойных картин о войне, снятых после 2001 года. В комментариях можете дополнить его своими любимыми фильмами.

«В августе 44-го» (2001 год, Беларусь, Россия)

Время действий — лето 1944 года. Беларусь уже освобождена, но кто-то отсюда регулярно передает врагу важную информацию о советских войсках. Группе разведчиков предстоит обыскать лес и опросить десятки людей, чтобы выйти на след шпионов и обезвредить их.





Предпоследний и наиболее высоко оцененный фильм знаменитого белорусского режиссера Михаила Пташука. Лента снята по роману фронтовика Владимира Богомолова. Тот, правда, убрал свое имя из титров, объяснив: фильм получился совсем не о том, о чем говорилось в его книге.

Лента, впрочем, стала популярной и до сих пор считается наиболее успешным постсоветским проектом «Беларусьфильма». Удивительно, что при этом кино не о партизанах, а по жанру вовсе детективный триллер, что, на первый взгляд, слабо соотносится с военной темой.

«Братья по оружию» и «Тихий океан» (2001 и 2010 годы, США)

Два сериала, которые спродюсировали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Суть проекта хорошо описывает слоган «Простые люди. Непростое время». «Братья по оружию» рассказывает историю роты американских солдат от их обучения до участия в военных действиях. Да, здесь хватает пафоса, но все же авторы сериала не сделали из него приключения о победных похождениях бравых вояк. Тут полно критических высказываний не только о войне, но и об американской армии — дедовщина, некомпетентность, пьянство. Каждый бой предстает филиалом ада, в котором главное — выжить и выбраться из него.





«Братья по оружию» даже по нынешним меркам остается очень дорогим сериалом. На съемки десятка серий ушло около $120 миллионов, что больше самого дорогого финального сезона «Игры престолов». К слову, и одно, и другое — проект HBO. В «Братьях по оружию» очень много внимания уделяется деталям, вплоть до фасона ботинок — полных копий обуви того времени. Плюс сотни экземпляров настоящего оружия, тысячи патронов, десятки тонн бумаги для имитации снега, огромное количество задействованных актеров и массовки — это действительно очень масштабный сериал.

«Тихий океан» — спин-офф «Братьев по оружию», основанный на мемуарах морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки. Как ясно из названия, здесь речь идет о боях на Тихом океане. Бюджет еще больше, внимание к деталям зашкаливает, сюжет старается охватить не только масштабные операции, но и судьбы отдельных солдат.

«Пианист» (2002 год, Польша, Франция, Великобритания, Германия)

Выдающаяся работа Романа Полански, который сам испытал ужасы краковского гетто. В концлагере погибла его мать, там же все тяготы судьбы испытал отец. Восьмилетний Роман успел сбежать из гетто перед его погромом, после чего скитался по польским деревням.





Война в фильме затрагивается вскользь. В центре внимания здесь — один из лучших польских пианистов, который оказался в варшавском гетто. Оттуда кое-как удастся выбраться, но жизнь проще не станет, потому что в гетто превратилась вся страна, а опасность в виде распоясавшихся молодчиков подстерегает за каждым углом.

В «Пианисте» ужасы войны показаны немного не такими, каким мы привыкли их видеть в кино. Главный герой не понимает, как он оказался оторван от своей привычной музыкальной жизни и как очутился в новой, абсолютно сюрреалистичной реальности, где людей совершенно буднично можно пытать, избивать и уничтожать.

«Бункер» (2004 год, Германия)

Лента рассказывает о последних днях жизни обитателей бункера, где от бомбежек скрывалась высшая элита нацистской Германии во главе с Гитлером. Злость, отчаяние, безысходность, безумие ответственных за развязывание самой кровопролитной войны людей на фоне краха Третьего рейха — все это крайне реалистично и поучительно показано в «Бункере».





Одна из сцен фильма, где обезумевший Гитлер, понимая, что война проиграна, срывается на окружающих, стала широко известна благодаря многочисленным вирусным видео с пародиями на различные современные события.

«Бункер» получил премию британского независимого кино в качестве лучшей зарубежной ленты, а также был номинирован на «Оскар», премию «Гойя» и многие другие награды. В рейтинге IMDb у этой картины 8,2 балла из 10.

«Свои» (2004 год, Россия)

Как оставаться «своим» в разделенном обществе? Действительно ли кровные узы важнее идеологических разногласий? А если есть «свои», значит, имеются и «чужие»? Вот, например, твой батя любит тебя, но служит оккупантам — он свой или чужой?





Трое советских солдат в самом начале войны бегут из немецкого плена и оказываются в оккупированном селе. Здесь заправляет староста, раскулаченный в советское время, а сейчас помогающий оккупантам. Он же по совместительству — отец одного из беглецов. Из этой простой на первый взгляд схемы рождается огромное количество противоречий, подозрений и прочих неприятных ситуаций.

Во время выхода «Свои» наделал шума из-за нестандартного для российского кино подхода к освещению военной проблематики. Лента взяла главный приз на Московском международном кинофестивале и удостоилась очень теплых слов от Алана Паркера.

«Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы» (2006 год, США)

Дилогия от Клинта Иствуда. Первая — история шести американских пехотинцев, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати во время битвы при Иводзиме. Трое погибли, а трое стали пешками в политической игре. История опять же не столько о войне, сколько о том, что государству плевать на любых героев, потому что главное — использовать их в своих грязных пропагандистских целях.





Второй фильм тоже касается битвы при Иводзиме, но повествование уже ведется от лица японских солдат. Тех самых солдат с промытыми пропагандой мозгами, которые готовы фанатично умирать за навязанные государством идеалы ложных лидеров. И если кто-то и выиграет от такой войны, то точно не простые солдаты что с одной, что с другой стороны.

Как и во многих других фильмах из сегодняшней подборки, здесь война — лишь фон для еще более серьезных размышлений о гуманизме и истоках зла. Без пафоса и заскорузлого ура-патриотизма.

«По соображениям совести» (2016 год, США)

Драма Мэла Гибсона о совершенно не военном человеке, которому довелось попасть на войну. Будучи убежденным противником оружия и убийств, Дезмонд Досс сознательно отказался участвовать в боевых действиях. Тем не менее, от армии не косил, а на войну в итоге попал в качестве медика.





Досс стал первым отказником, получившим высшую военную награду США — Медаль почета. По воспоминаниям сослуживцев, за время службы он спас около ста человек. Хотя и здесь сам Дезмонд скромничал, называя цифру вдвое меньше.

В «По соображениям совести» не так уж много боевых действий. Да и сам фильм в первую очередь не столько о войне, сколько о поведении людей в чрезвычайных ситуациях. А еще о совести и вере в человека. Некоторые считают эту ленту лучшей современной постановкой о том, как важно оставаться собой даже в самые темные времена.

«Дюнкерк» (2017 год, Великобритания, Нидерланды, Франция, США)

Это не эпичное полотно о героическом спасении трехсот с лишним тысяч британских и французских солдат из немецкого окружения, как может показаться сначала. «Дюнкерк» — кино о человеке и его главном инстинкте — инстинкте выживания. Главное здесь отнюдь не сама операция «Динамо», а спасение жизни, то, как человек себя ведет и на что готов в экстремальных ситуациях.





Все события ленты разворачиваются вокруг трех групп героев. Британский солдат вместе с новым товарищем пытается уплыть подальше от кошмара, на родину, где его, возможно, ждет позор. Ну и пусть, потому что выжить здесь и сейчас куда важнее, чем хмурые взгляды гражданских. Второй герой ленты — пожилой англичанин, который вместе с сотнями соотечественников на своих катерах отплывает в Дюнкерк эвакуировать молодежь. Третий — пилот британских ВВС, прикрывающий отступление с воздуха.

Первый фильм Кристофера Нолана, базирующийся на реальных исторических событиях. «Дюнкерк» получил три «Оскара», правда, только в технических номинациях.