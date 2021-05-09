Потратил деньги на индивидуальный проект, а кухня все равно получилась «не такой». Кто виноват?

Источник материала: Onliner Когда мы представляем себе идеальную жизнь, мы вряд ли готовы пойти на компромиссы: если дом, то непременно вилла на Средиземном море, если автомобиль, то не хуже Lamborghini, если ребенок, то как минимум вундеркинд. Вот и наш читатель Сергей, заказывая кухню для своей новой квартиры, рассчитывал, что получит именно то, что задумывал. Тем более на это указывали и все предпосылки: индивидуальный дизайнерский проект, немаленький ценник… Но как это обычно бывает, что-то пошло не так, и теперь минчанин вынужден судиться с производителем, требуя вернуть выплаченные деньги.

«Чужая» кухня

— В начале декабря мы с женой решили заказать кухню по индивидуальному проекту. Воспользовались Google, который одним из первых выдал сайт белорусской компании Inhouse. Выглядело все очень заманчиво: собственное производство в Молодечно, бесплатный выезд дизайнера, адекватная цена и другие сладкие предложения. Решили попробовать и вызвали на дом замерщика, — вспоминает Сергей.

После осмотра квартиры специалистом мужчина заключил договор на изготовление кухонного гарнитура стоимостью $2485 по курсу. $1000 он сразу же отдал представителю компании в качестве аванса. Так как фискального аппарата у того с собой не оказалось, он вручил новоиспеченному клиенту расписку о принятии денежных средств.

Предполагалось, что мебель должны будут сделать и установить после согласования эскизов в течение 45 рабочих дней.





Дальше началось общение с дизайнером, с которым детально обговаривался внешний вид и функционал будущей кухни, в том числе пеналы для встроенной техники — духового шкафа и микроволновки. 24 декабря все было окончательно решено, и проект отправили в работу. А Сергей внес еще $1000 от общей суммы платежа — и снова под расписку.

В начале февраля читателя обрадовали: заказ готов.

— Утром 8 февраля все доставили, монтажник обещал, что на сборку уйдет два дня. Следующим вечером установка была завершена, но с оговоркой, что не хватает одного газлифта, декоративного профиля ручки, одного tip-on и шнурка для тандембокса. Специалист заверил, что привезет все через неделю, так как у него есть другие заказы, но и без этих комплектующих кухней уже можно пользоваться.

Сергей подписал акт приема-передачи и дополнительное соглашение, где указал в недостатках все отсутствующие элементы, о которых говорил специалист.





Но чем дальше клиент присматривался к новой мебели, тем больше недоумения она у него вызывала.

— Между потолком и фальшпанелью осталась распорка-колышек, еще одна — между столешницей и нижними шкафчиками, там, кстати, образовалась щель. На стыке двух ящиков я обнаружил деревянный брусок — видимо, монтажник с его помощью пытался расширить конструкцию. Он же, вырезая углубление под варочную панель, повредил две стороны нижней тумбы. А для усиления стенки коробки, где должна стоять посудомоечная машина, установил уголок, просверлив наш немецкий ламинат… — перечисляет Сергей.



Повреждения ящика под варочную панель

Повреждения ящика под варочную панель

Не нужные просверленные отверстия

Лишний брусок между ящиками

Распорка на углу между шкафчками и столешницей

Щель под столешницей

Но если бы дело было только в косяках установщика… Оказалось, кухня, которую привезли мужчине, не очень-то соответствовала проекту.

— Они умудрились укоротить шкафчики и столешницу на 5 см с каждой стороны. Слева установили между стеной и гарнитуром дополнительную фальшпанель, чтобы скрыть образовавшийся зазор. Хотя быть ее там не должно!









Вооружившись рулеткой, читатель столкнулся с печальным фактом: размеры практически всех шкафчиков, выдвижных ящиков и фальшпанелей отличались от заявленных на 1—7 см. Все фотографии, подтверждающие слова героя, есть в распоряжении редакции, мы публикуем лишь несколько из них.



Та самая «лишняя» фальшпанель шириной 5 см

Ширина правого ящика по проекту — 62 см, по факту — 57 см

Ширина правого шкафчика по проекту — 44 см, по факту — 37 см

Рассерженный заказчик тут же связался с директором компании. Тот лично приехал осмотреть кухню и констатировал: монтаж не закончен, и его нужно доделать. Сергей в ответ возмутился: мол, что здесь доделывать, тут только и остается, что демонтировать неудавшийся проект и возвращать заплаченные деньги. По словам читателя, ему в этом было отказано, после чего он перестал пускать представителей компании в свою квартиру. Правда, один раз все-таки согласился открыть дверь независимому эксперту, которого нанял директор Inhouse.

— Я сразу показал специалисту все, что меня не устраивает, и обмолвился, что уже обратился в общество защиты прав потребителей, которое от моего имени собирается подать иск в суд о расторжении договора и возврате средств. После чего он убедил главу Inhouse, что в текущей ситуации нет смысла проводить экспертизу — мол, суд все равно назначит новую проверку. На этом все и закончилось, — уверяет Сергей.





Сейчас минчанин ждет очередного заседания суда. В своей победе он практически не сомневается.

— В обществе защиты прав потребителей мне объяснили: достаточно доказать, что получившаяся кухня расходится с проектом хотя бы на 30%, чтобы выиграть дело. В моем случае этих нарушений — 90%!

Всему виной кривые стены?

У руководителя Inhouse Романа Коваленко свой взгляд на произошедший конфликт. Он не считает, что его компания серьезно нарушила условия договора.

— Мы согласовываем с заказчиком визуальный проект. Его главная задача — показать клиенту дизайн будущей кухни, ее цвет. Художник не отрисовывает каждую деталь в разных ракурсах, все-таки это не техническая документация. И уж тем более не отражает на эскизах кривизну стен и пола, которые сильно влияют на габариты. Да, в проекте указываются размеры, но они могут корректироваться технологом компании: это прописано в договоре.



Фото с сайта inhouse.by, носит иллюстративный характер

В документе, о котором идет речь, действительно есть такой пункт, и вот как он звучит:

«Технолог компании в одностороннем порядке вправе внести незначительные (плюс-минус 10 см) изменения в размеры и конструкцию изделия, связанные с кривизной прилагаемых стен, находящихся в зоне монтажа коммуникаций, особенностями моделей встраиваемой техники, а также для корректной работы фурнитуры и долговечности изделия».



Фото с сайта inhouse.by, носит иллюстративный характер

Подпадает ли описанная выше ситуация под эти условия? Заказчик считает, что в новостройке никаких кривых стен быть не может. Производитель бросает ироничное «ну вы же знаете, какие дома сейчас строят» и настаивает на том, что неровности все-таки были.

— Когда специалист-конструктор проанализировал все замеры, он понял, что проект нужно изменить. Иначе кухонный гарнитур в том виде, в котором он был согласован, просто не поместится на предлагаемой площади. Или не будет нормально функционировать: где-то дверка не откроется нужным образом и т. д. Наша ошибка в том, что мы не отразили на 3D-визуализации фальшпанель размером 5 см: она нужна для плотного прилегания кухни к стене. Но хочу заметить, что она была отрисована на первом эскизе, который составлял дизайнер вместе с клиентом.



Фото с сайта inhouse.by, носит иллюстративный характер

Роман лично составлял ответы на все три жалобы, которые присылал наш читатель.

— Большинство недочетов — результат незаконченных монтажных работ. Да, клиент подписал акт приема-передачи, но главная цель этого документа — зафиксировать, что кухонный гарнитур доставлен заказчику, чтобы, если мы приедем на следующий день закончить установку, а мебель исчезла или повреждена, ответственность за это нес сам человек, а не компания. Тем более после подписания акта в силу вступают гарантийные обязательства, а это значит, мы вправе что-то доработать. Но, увы, клиент не дал нам завершить монтаж, отказавшись впускать сотрудников компании в квартиру.



Фото с сайта inhouse.by, носит иллюстративный характер

Руководитель Inhouse также рассказал про ту самую несостоявшуюся независимую экспертизу, инициатором которой он выступил. Правда, в его интерпретации провести осмотр все же удалось, хоть владелец кухни всячески этому препятствовал. У него даже сохранился акт осмотра судебного эксперта Сергея Пракопенко из компании «ПравитЭксперт».

«Исходя из внешнего вида и расположения изделий следует, что набор мебели соответствует по внешнему виду, цвету и комплектации представленному эскизному проекту.

В рамках данного осмотра замеры и контроль качества набора мебели для кухни не проводились в связи с тем, что монтаж не окончен и оценить его качество, а также недостатки, которые могли возникнуть при сборке, не представляется возможным», — резюмирует эксперт.







Роман уверен: свои обязательства по договору компания если и нарушила, то только по вине клиента, который не дал их реализовать.

— Наша фирма уже много лет на рынке, и поверьте, бывало всякое. Но нам всегда удавалось найти общий язык с клиентами, которые в итоге всем оставались довольны. Мы были готовы исправить ошибки, допущенные установщиком, уменьшить стоимость мебели, да даже забрать ее и переделать! Но об этом не шло и речи: заказчик лишь в грубой форме требовал вернуть деньги и возместить ему моральный ущерб. Мы не видим грубых нарушений в установленной нами мебели, есть только недоделанный монтаж, который заказчик не дает нам закончить. Поэтому его условия мы не принимаем. Жаль, что человек не понимает: кухня с «правильными» (как он считает) параметрами, может просто не влезть в комнату. Вполне вероятно, что другой производитель предложит ему точно такой же вариант с фальшпанелью.

Что ж, ждем решение суда. Onliner обязательно расскажет читателям, чем все закончится.

Если у вас есть интересная история, которой вы хотите поделиться, пишите на daa@onliner.by .