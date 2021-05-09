Выбираем свежую BMW в возрасте до 15 лет

Источник материала: Onliner

Давненько мы не выбирали на «Автобарахолке» свежие, но недорогие BMW. Без таких подборок мир теряет полноту красок, а в комментариях исчезают конструктивные диалоги между пользователями. Чтобы вы не скучали в эти длинные выходные, мы подготовили для вас пару-тройку BMW в возрасте до 15 лет. Считай, машины только-только после обкатки. Есть экземпляры, которые стоят как Lada Granta. Налетай!

BMW 1-Series

Первое поколение BMW 1-Series в свое время покорило сердца любителей настоящих баварских авто, которые хотели себе что-нибудь компактное. «Копейка» имела задний привод и характер BMW, за что получила большой успех на рынке. Сегодня рестайлинговый 1-Series первого поколения в отличном состоянии можно купить за 5—7 тысяч долларов по курсу. Вот, например, не самый дешевый вариант из Минска. За него просят $6800 в эквиваленте.

Автомобиль покинул конвейер в 2007 году и по пути на «Автобарахолку» проехал 186 тысяч километров. Машина оснащается 1,6-литровым мотором со скромной отдачей 115 л. с. Движок сопряжен с механической коробкой передач и при желании может сделать хетчбэк весьма резвым. Нынешний владелец покупал машину полтора года назад. Во второй половине прошлого года эта BMW получила свежий антифриз и замену рулевых тяг. Есть мелкие вопросы по лакокрасочному покрытию и зазор для торга.

BMW 3-Series

Одна из самых популярных моделей BMW в мире — «тройка». Каждое поколение данного семейства отлично продается во многих регионах. Новые 3-Series в Беларуси почти не востребованы, а вот подержанные экземпляры разлетаются как горячие пирожки. В Минске продается дизельный универсал BMW E91 2006 года выпуска. Автомобиль оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 122 л. с. Заявленный пробег — почти 400 тысяч километров.





Эта «тройка» — в относительно простом исполнении, с механической коробкой передач и задним приводом. Продавец уверяет, что автомобиль находится в отличном состоянии. Этот BMW 318d имеет тканевый салон, задние оригинальные шторки и фаркоп. На машину установлена зимняя резина R16 205/55. Автомобиль уже снят с учета и может стать вашим хоть завтра. Заявленная цена — 7150 долларов по курсу. Торг приветствуется возле авто, а не по телефону.

BMW 5-Series

В недавние годы звание «последней настоящей „пятерки“ BMW» передалось по наследству от Е39 к E60. Сегодня «Лису» легко найти по цене до 10 тысяч долларов. С таким прайсом грех критиковать изгибы «языков пламени» Криса Бэнгла, которые так не нравились нам в середине прошлого десятилетия. В Минске за 8 тысяч долларов продается Е60 с 2,5-литровым мотором мощностью 218 л. с.

Данный экземпляр сошел с конвейера в 2006 году и успел намотать с тех пор 250 тысяч километров. Машина заднеприводная с автоматической коробкой передач. Продавец уверяет, что ему за седан не стыдно, так как машина в хорошем состоянии как внешне, так и под капотом. Приветствуются любые проверки (но за ваш счет). Реальному покупателю обещан торг. Так или иначе, 15 лет назад этот седан бизнес-класса стоил на порядок дороже.

BMW 7-Series

Есть категория автолюбителей, которые уже «выросли» из Е-сегмента и не хотят понижать планку. Им подавай исключительно роскошные машины высшего ценового диапазона. Если вы уже морально созрели для F-класса, то обратите внимание на это авто. Ну или попросите своего секретаря это сделать. За 7900 долларов в эквиваленте продается седан представительского класса BMW 7-Series в 65-м кузове.

«Черный бумер» появился на свет в 2006 году. Это уже рестайлинговая версия данного поколения. Машина пробежала за 15 лет 185 тысяч километров и оснащена мощным 4,8-литровым двигателем мощностью 367 л. с. Агрегат работает в паре с АКП и вращает заднюю ось. В объявлении отмечено, что двигатель и коробка передач в хорошем состоянии. Машина всегда своевременно обслуживалась и получала только хорошее масло. Подойдет как для любителей прокатиться самому за рулем, так и для тех, кто привык нанимать личного водителя (F-класс, как-никак!).

BMW X5

14 лет назад уже выпускался BMW X5 в кузове Е70. Вот один из самых ранних экземпляров кроссовера на белорусском рынке. Машина сошла с конвейера в 2007 году и на данный момент имеет пробег 283 300 км. Под капотом — хорошо известный в кругах BMW 3-литровый мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. За машину хотят получить 9800 долларов по курсу.

Кроссовер продается через площадку официального дилера «Атлант-М» — похоже, его сдали в зачет новой машины. Судя по снимкам, кроссовер прибыл в Беларусь из США. У Х5 достаточно много опций, включая телевизор для задних пассажиров. В салоне — кожа, мягкий пластик, деревянные вставки. Солидный автомобиль для солидных людей.

BMW X3

Сейчас BMW X3 пользуется большой популярностью на европейском рынке, и по опциям он мало чем отличается от Х5. У них даже платформа одна. А вот первое поколение Х3 находилось отдельно в линейке и отличалось угловатым дизайном. Сегодня E83 стоят совсем недорого. За 9800 долларов можно взять дизельный Х3 2007 года выпуска с пробегом 314 тысяч километров.

Машина оснащена 2-литровым мотором и механической коробкой передач. Привод — на обе оси. Автор объявления отметил, что кроссовер находится в отличном состоянии, технически в нем все исправно. Салон отделан натуральной кожей. Среди опций имеется климат-контроль, круиз, полный электропакет, противотуманные фары, литые диски, подогрев кресел.