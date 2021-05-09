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Reuters: число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55
Источник материала: Партизан
По данным агентства, 150 человек ранены
Как
По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы.
Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.
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По данным агентства, 150 человек ранены
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