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Reuters: число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55

09.05.2021 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным агентства, 150 человек ранены

Как пишет ТАСС, по меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна организация.
 
 
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