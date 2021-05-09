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Австралийская плюс-сайз-модель рассказывает о любви к себе, лишнем весе и принятии несовершенства

09.05.2021 08:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кейт Уэсли — плюс-сайз-модель из Австралии. Она ведет аккаунт в Instagram, в котором рассказывает о том, с чем сталкивается в связи со своим весом и внешним видом. Это честные истории о теле, физических нагрузках, о непростых отношениях с едой и о том, что если это происходит и с вами тоже — вы точно не одиноки.


Например, накануне Рождества она рассказала, что в это время года всегда чувствует себя тревожно. Что не может избавиться от ощущения, что позволяет себе «уйти в отрыв» и терпит поражение, беспокоится из-за еды, которую ест, и не может дождаться 1 января, чтобы, как обычно, «начать становиться лучшей версией себя». И какая все это чушь. У всех есть право радоваться Рождеству, есть любую еду без чувства вины не только по праздникам, но и в любой момент жизни.

Кейт пишет короткие послания губной помадой на зеркале. Как если бы, глядясь в него, мы все слышали этот голос поддержки.

Не начинай смотреть на себя глазами тех, кто тебя не ценит.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Занимайся спортом не от ненависти к своему телу, а от любви к нему.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Твое тело — не проект, который обязан быть идеальным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Красота, счастье и уверенность в себе не зависят от размера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Твоя ценность не меняется с изменениями твоего веса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Если бы мы все ели одну и ту же еду и одинаково занимались спортом, у нас всех все равно были бы совершенно разные тела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

Ты гораздо больше, чем просто отражение в зеркале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Wasley (@katewas_)

 
 
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Это честные истории о теле, физических нагрузках, о непростых отношениях с едой и о том, что если это происходит и с вами тоже - вы точно не одиноки.
 
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