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Австралийская плюс-сайз-модель рассказывает о любви к себе, лишнем весе и принятии несовершенства
Источник материала: Tut.by
Кейт Уэсли — плюс-сайз-модель из Австралии. Она ведет аккаунт в
Например, накануне Рождества она рассказала, что в это время года всегда чувствует себя тревожно. Что не может избавиться от ощущения, что позволяет себе «уйти в отрыв» и терпит поражение, беспокоится из-за еды, которую ест, и не может дождаться 1 января, чтобы, как обычно, «начать становиться лучшей версией себя». И какая все это чушь. У всех есть право радоваться Рождеству, есть любую еду без чувства вины не только по праздникам, но и в любой момент жизни.
Кейт пишет короткие послания губной помадой на зеркале. Как если бы, глядясь в него, мы все слышали этот голос поддержки.
Не начинай смотреть на себя глазами тех, кто тебя не ценит.
Занимайся спортом не от ненависти к своему телу, а от любви к нему.
Твое тело — не проект, который обязан быть идеальным.
Красота, счастье и уверенность в себе не зависят от размера.
Твоя ценность не меняется с изменениями твоего веса.
Если бы мы все ели одну и ту же еду и одинаково занимались спортом, у нас всех все равно были бы совершенно разные тела.
Ты гораздо больше, чем просто отражение в зеркале.
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Это честные истории о теле, физических нагрузках, о непростых отношениях с едой и о том, что если это происходит и с вами тоже - вы точно не одиноки.
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