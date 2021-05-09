Голливудские красавцы, которые связали свои жизни с официантками

Источник материала: Tut.by

Далеко не все знаменитости стремятся к тому, чтобы найти себе пару среди своего круга. Бывает так, что любовь всей жизни звезды встречают буквально по ту сторону барной стойки.

Мэтт Дэймон

Яркий пример — история актера Мэтта Дэймона и его жены Люси Баррозо. Люси родом из Аргентины и на момент знакомства с Мэттом работала барменом в одном из баров Майами, где они и познакомились в 2003 году. В 2005 году пара поженилась. Сейчас они счастливы вместе и воспитывают четверых детей: Алексию, дочь Лусианы от первого брака и трех совместных дочерей.

Вот что сам Мэтт говорит о встрече со своей будущей женой: «Я верю в судьбу. В 2003 году я вел переговоры о съемках в одном фильме и почти согласился, но в последний момент передумал и поддался на уговоры братьев Фаррелли и подписался на съемки в их проекте „Застрял в тебе“. Я отправился в Майами и там встретил Лусиану. Скажете, не судьба меня к ней привела?».

Крис Нот

Со своей будущей женой и матерью своих детей Мистер Биг познакомился в 2002 году в нью-йоркском баре Cutting Room, владельцем которого является он сам. Тара в тот момент работала там официанткой, и ей было всего 19 лет. Крису — 47. Тара и Крис встречались 10 лет, за это время они успели родить ребенка, и только в 2012 году пара сыграла свадьбу. На данный момент они вместе и воспитывают двоих сыновей. Во второй раз Крис Нот стал отцом в 65 лет.

Дэвид Швиммер

К сожалению, эта пара уже распалась. А начиналось все так.

Дэвид познакомился с Зоуи в 2007 году в Лондоне, где снимался в фильме «Беги, толстяк, беги». Тогда Бакман, которая в настоящее время занимается фотографией, числилась среди официанток ночного клуба Cuckoo Club. Зоуи согласилась переехать в Лос-Анджелес к Дэвиду всего через несколько недель после знакомства с ним. В июне 2010 года Дэвид и Зоуи сыграли тайную свадьбу, а в 2011 году у них родилась дочь Клео.

В 2017 году они сделали совместное заявление о том, что из-за непреодолимых трудностей приняли решение расстаться.

Джефф Бриджес

Со своей будущей женой Сьюзен Гестон актер познакомился во время съемок, она работала на площадке официанткой. Долгое время Сьюзен игнорировала ухаживания Джеффа и не верила, что это может перерасти во что-то серьезное. Она называла его избалованным придурком, а он целый месяц ходил за ней хвостом. В последний день съемок она согласилась дать актеру свой номер телефона, уверенная, что он не позвонит. Но он звонил ей каждый день в течение двух месяцев, а после предложил ей переехать к нему в Калифорнию.

Так прошло три года, а в 1977 году Сью предложили перспективную работу, для которой ей нужно было переехать в Монтану — и между панически боящимся брака и ответственности актером и собственной карьерой она выбрала второе. Когда она рассказала об этом Джеффу, тот расплакался. А потом сделал ей предложение. Они поженились через 5 дней и до сих пор живут вместе, у них три взрослые дочери.

Джеффа часто спрашивают, в чем секрет их с Сьюзен долгой совместной жизни: «Ох, ты сейчас будешь не в восторге от моего ответа: любовь. Я был и до сих пор по уши влюблен в Сьюзен, с ума по ней схожу. Надеюсь, она по мне тоже. А, вот еще один совет: не разводиться!».

Николас Кейдж

После нескольких неудачных браков актер был уверен, что обрел счастье с Эллис Ким. Эллис работала официанткой, с актером они познакомились в 2004 году и спустя время поженились. В браке они прожили 11 лет, родив общего сына Кал-Эла, и разошлись в 2016 г.

Кстати, в начале этого года 56-летний Кейдж в пятый раз женился. Его избранницей стала 26-летняя Рико Шибата. На церемонии бракосочетания присутствовала и бывшая жена актера — Эллис Ким.