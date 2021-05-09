Сколько я насобирала за год, откладывая в копилку самые мелкие монеты

Источник материала: Onliner

Даже если вы предпочитаете безналичные расчеты, без кеша в Беларуси прожить сложно. А где наличность, там неизбежные горстки монет. Что будет, если год собирать самую мелкую мелочь из магазинов не в кошелек и карманы, а в копилку? Эксперимент показал: даже монетками номиналом в 1 копейку за год можно поднакопить. Правда, потом придется рассортировать все накопленное.

Отрицание — торг — принятие

Признаюсь, человек я не самый организованный: не могу складывать носки по цветам, а важные документы — по папочкам на рабочем столе. И с введением в оборот монет я всем сердцем возненавидела эту звенящую и выпадающую отовсюду мелочь. Складывать ее в одном месте я не умею, а обойтись только карточкой в этой стране нельзя. Доставка воды — плати наличными, в ларьке с фруктами у дома и у мастера по маникюру — то же самое, а на кассе в магазине часто можно увидеть табличку с надписью «Терминал временно не работает». И когда ты стоишь в голове огромной очереди и пытаешься выскрести из кармашка в кошельке копейки, а потом добрать недостающее монетками из карманов, то кто-то сзади обязательно будет с нетерпением пыхтеть тебе в затылок.





Второй момент — найти женский кошелек, в котором можно хранить и карточки, и наличку с монетами, непросто. Одно из трех будет работать так себе. Какое-то время у меня даже был отдельный кошелек для монет, но из-за маленького размера он постоянно терялся на дне сумки и к пыхтению в спину в супермаркете прибавлялось еще и мое собственное. Даже терпеливый муж закатывал глаза и говорил, что у меня сумка Гермионы Грейнджер и что при желании там можно найти палатку, теплые вещи и метлу.





За это время я попробовала и магнитную карту, к которой теоретически можно «прилепить» все монеты, но на практике, если положить ее с рядом с зарплатной карточкой, последняя рано или поздно размагнитится (мою карту эта участь постигла через год после покупки магнита). В итоге монеты неизбежно оказывались распиханы по всем карманам, выпадали и периодически стирались вместе с джинсами.

В лучшем случае я складывала их дома на полке. В очередной раз посмотрев на горстку монет, решила: пора обзавестись копилкой и хранить их хотя бы там. Так ко дню рождения у меня появилась веселая оранжевая корова (или бык). Которая спустя 12 месяцев заполнилась.





Подсчеты: 2 кило мелочи и 20 минут времени

За год с лишним оранжевая корова потолстела до 2 килограммов 154 граммов (кухонные весы не дадут соврать). Из крупного внутри оказалось всего 18 монет номиналом 2 рубля и 32 штуки по 1 рублю (итого 68 рублей). Также там обнаружились украинские копейки, оставшиеся после поездки во Львов. Остальное — мелочь, которую я на середине бросила считать, потому что руки были по локоть черные, а копье все никак не хотело заканчиваться. Да и зачем, если в банках есть машинки, которые делают это куда быстрее.





В кол-центре ближайшего банка мне помочь ничем не смогли. Сотрудница не знала, в каком отделении их банка есть машинка для подсчета монет. Позвонила в головной офис — там машинку нашли. Через час я пришла в банк с пакетом монет.

— А у вас там много монет? У меня обед в 13:30, — с надеждой спросила кассир; я показала масштаб. — Да разве ж это накопления? Вот мне однажды принесли мешок — два часа пришлось считать. А это мы сейчас быстро посчитаем!





Мне стало немного обидно, но потом оказалось, что все еще впереди. Кассир посмотрела в пакет и спросила, почему я не рассортировала все по номиналам.

— Эм-м-м, а откуда мне знать об этом? Мне же сказали, что у вас есть машинка для монет… — посмотрела я на нее с надеждой.

— А она все равно в другой кассе. Да и не умеет она сортировать, нужно номиналы выставлять. Быстрее я сама руками посчитаю, — ответа кассир и достала маленькие пакетики.





Понимая, что рискую провести немало времени в душной кассе, я вызвалась помочь, и совместными усилиями через 20 минут все было рассортировано по пакетикам и подписано. В копилке оказалось 18 монет по 2 рубля, 32 — по 1, 59 — по 50 копеек, 95 — по 20, 83 — по 10, 81 — по 5, 67 — по 2, 73 — по 1. Горстку гривен мне вернули назад: такое не принимают. Зато был выбор: выдать наличными в рублях или другой валюте либо перевести все на карту.





Итого: кассир опоздала на обед всего на пять минут, а у меня на руках оказалось 130,92 рубля. Негусто. Но я и не ставила себе цель накопить на что-то и не придерживалась никакой системы: не откладывала ежедневно определенную сумму и не собирала только крупные монетки. Чаще всего там как раз оказывалась мелочь — от 10 до 20 копеек. И нужно покаяться: раза четыре я потрошила свою коровку, когда приезжал курьер из службы доставки воды, а я забывала снять наличность. То есть было бы на 70 рублей больше.