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Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На шестом десятке лет Франц Штангль вел размеренную и комфортную жизнь. Он был уверен, что ему удалось «перевернуть страницу». Но нет. «Салідарнасць» рассказывает, как возмездие настигло моложавого и подтянутого мужчину.

В 60-х в престижном районе Сан-Паулу у Франца Штангля был просторный дом и автомобиль. Его окружала любящая семья – жена и дочери. Штангль работал на местном автозаводе и активно участвовал в жизни большой немецкой диаспоры, осевшей на берегах солнечной Бразилии.

Казалось, спокойствие и комфорт обеспечены ему до конца жизни. Ведь никто вокруг не догадывался, какую зловещую миссию он выполнял под руководством СС в концлагерях на территории Польши.

Все закончилось совершенно внезапно в один из теплых вечеров. Когда Штангль вернулся с вечеринки домой немного навеселе, его схватили, как только он вышел из своего автомобиля.

Эффективный менеджер

Поработав в юности на текстильной фабрике, Франц Штангль устроился в политическую полицию Австрии, где с воодушевлением принял аннексию своей страны фашистской Германией.

30-летний Штангль воспринял это событие как возможность для карьерного роста. В Берлине заметили амбициозного организатора и дали первое ответственное задание: руководство СС отправило его руководить программой эвтаназии душевнобольных и инвалидов в институте близ Линца.

Штангль справился «на отлично», и в 1942 году СС направило педантичного и исполнительного австрийца в концлагерь Собибор близ Люблина.

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

С дочерьми в 1942 году

Это были годы, когда руководство фашистской Германии пыталось «окончательно решить еврейский вопрос». На оккупированных территориях проживали миллионы евреев, а их убийства подрывали нервную систему исполнителей. В этой ситуации Франц Штангль стал одним из тех, кто пришел руководству СС на выручку. В Собиборе, а затем и в концлагере Треблинка около Варшавы он наладил процесс массовых убийств.

После нескольких дней пути в товарном поезде без еды и питья заключенные были сбиты с толку, когда прибывали в якобы транзитный лагерь. Им приказывали временно оставить вещи в сторонке, раздеться и идти принимать душ. На деле он оказывался газовой камерой.

Я привык к постоянному потоку и не видел их как личностей. Я воспринимал их только как массу, багаж или груз.

Франц Штангль

От приезда поезда в концлагерь до гибели заключенных не проходило и часа. Штангль настолько отладил механизм, что ежедневно в концлагерях, где он работал комендантом, убивали тысячами. Потом подсчитают, что когда австриец находился у руля машин по массовым убийствам, с жизнью распрощались около 700 тысяч человек.

Штангль чувствовал себя важным руководителем и старался выглядеть безукоризненно: носил в концлагере белый мундир.

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

В Треблинке

Бегство по крысиной тропе

В конце войны руководство фашистской Германии заметало следы. Концлагеря демонтировали, их администраторов отправляли на смерть. Но Штанль во время боев в Италии сумел выжить.

В 1945 году он вернулся к семье в Австрию и попал в лагерь для военнопленных. Но царил послевоенный хаос, и Штанглю как и многим другим не составило труда бежать. Бывший комендант концлагеря добрался до Ватикана, где австрийский епископ Алоис Худаль помог ему сделать поддельные документы.

Побеги нацистских преступников с помощью представителей католической церкви, благодарными им за борьбу с коммунизмом, называли «крысиными тропами» – ведь крысы бежали с тонущего корабля.  

Проработав непродолжительное время в Сирии, Штангль эмигрировал с семьей в Бразилию. Латинская Америка была пристанищем для многих нацистов, которые начинали здесь новую жизнь.

Штангль нашел работу в местном «Детройте» – районе Сан-Паулу, где размещались автозаводы. Бывший комендант концлагеря устроился на «Фольксваген» и смог позволить себе довольно комфортную жизнь.

Возмездие: в игру вступает охотник за нацистами

Архитектор и житель Львова Симон Визенталь попал в гетто после оккупации города фашистами в 1941 году. Ему удалось бежать, но в 1944-м Визенталь оказался уже в концлагере. Каким-то чудом ему удалось избежать судьбы миллионов соплеменников и остаться в живых, дождавшись освобождения.

После войны бывший архитектор посвятил свою жизнь поиску нацистских преступников, скрывшихся от правосудия. Говорят, Штангль шел в его списке под номером один. И однажды самому известному охотнику за нацистами улыбнулась удача. В его офис в Вене пришел неизвестный мужчина, который сообщил, что бывший комендант концлагеря спокойно живет в Бразилии, даже не прячась.

Визенталь имя информатора так и не раскрыл, по некоторым догадкам это мог быть бывший муж одной из дочерей Штангля.

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

Симон Визенталь

Охотник за нацистами занялся операцией по выдаче Штангля ФРГ. Сложность заключалась в том, что этому в Бразилии могли помешать сочувствующие нацистам, имевшие значительный политический вес.

Но «перевернуть страницу» не получилось. Визенталь сумел кулуарно договориться с бразильскими политиками и подготовить общественной мнение к необходимости выдачи нацистского преступника.

После задержания у дома Штангль в 1967 году был выдан властям ФРГ.

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

Открытый суд над ним в 1970 году продлился несколько месяцев. Только благодаря этому процессу многие узнали, какой ужас происходил в концлагерях.

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

Штангль на суде заявил, что он не преступник и не виновен в гибели сотен тысяч человек, да и вообще неприязни по отношению к евреям не испытывал. Он просто выполнял работу, «свой долг» перед государством, а команды ему давали сверху.

Я никого лично не убивал, не стрелял в заключенных. Моя работа была сугубо технической.

Франц Штангль

Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

Но суд признал Штангля преступником. Бывшего коменданта концлагеря приговорили к пожизненному тюремному заключению (в ФРГ был введен запрет на смертную казнь). Нервные потрясения так подорвали здоровье палача, что он умер в тюрьме уже в следующем 1971 году.

Пусть это послужит предупреждением другим убийцам, которые, может быть, уже появились на свет. Их не спасет ни время, ни расстояние.

Симон Визенталь

 
 
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Нацист отнекивался до последнего: он выполнял «свой долг» перед государством, а команды ему давали сверху.
 
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