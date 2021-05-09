Он просто выполнял свою работу. Как через 20 лет после войны возмездие настигло коменданта концлагеря

Источник материала: Салiдарнасць

На шестом десятке лет Франц Штангль вел размеренную и комфортную жизнь. Он был уверен, что ему удалось «перевернуть страницу». Но нет. «Салідарнасць» рассказывает, как возмездие настигло моложавого и подтянутого мужчину.

В 60-х в престижном районе Сан-Паулу у Франца Штангля был просторный дом и автомобиль. Его окружала любящая семья – жена и дочери. Штангль работал на местном автозаводе и активно участвовал в жизни большой немецкой диаспоры, осевшей на берегах солнечной Бразилии.

Казалось, спокойствие и комфорт обеспечены ему до конца жизни. Ведь никто вокруг не догадывался, какую зловещую миссию он выполнял под руководством СС в концлагерях на территории Польши.

Все закончилось совершенно внезапно в один из теплых вечеров. Когда Штангль вернулся с вечеринки домой немного навеселе, его схватили, как только он вышел из своего автомобиля.

Эффективный менеджер

Поработав в юности на текстильной фабрике, Франц Штангль устроился в политическую полицию Австрии, где с воодушевлением принял аннексию своей страны фашистской Германией.

30-летний Штангль воспринял это событие как возможность для карьерного роста. В Берлине заметили амбициозного организатора и дали первое ответственное задание: руководство СС отправило его руководить программой эвтаназии душевнобольных и инвалидов в институте близ Линца.

Штангль справился «на отлично», и в 1942 году СС направило педантичного и исполнительного австрийца в концлагерь Собибор близ Люблина.





С дочерьми в 1942 году

Это были годы, когда руководство фашистской Германии пыталось «окончательно решить еврейский вопрос». На оккупированных территориях проживали миллионы евреев, а их убийства подрывали нервную систему исполнителей. В этой ситуации Франц Штангль стал одним из тех, кто пришел руководству СС на выручку. В Собиборе, а затем и в концлагере Треблинка около Варшавы он наладил процесс массовых убийств.

После нескольких дней пути в товарном поезде без еды и питья заключенные были сбиты с толку, когда прибывали в якобы транзитный лагерь. Им приказывали временно оставить вещи в сторонке, раздеться и идти принимать душ. На деле он оказывался газовой камерой.

Я привык к постоянному потоку и не видел их как личностей. Я воспринимал их только как массу, багаж или груз. Франц Штангль

От приезда поезда в концлагерь до гибели заключенных не проходило и часа. Штангль настолько отладил механизм, что ежедневно в концлагерях, где он работал комендантом, убивали тысячами. Потом подсчитают, что когда австриец находился у руля машин по массовым убийствам, с жизнью распрощались около 700 тысяч человек.

Штангль чувствовал себя важным руководителем и старался выглядеть безукоризненно: носил в концлагере белый мундир.





В Треблинке

Бегство по крысиной тропе

В конце войны руководство фашистской Германии заметало следы. Концлагеря демонтировали, их администраторов отправляли на смерть. Но Штанль во время боев в Италии сумел выжить.

В 1945 году он вернулся к семье в Австрию и попал в лагерь для военнопленных. Но царил послевоенный хаос, и Штанглю как и многим другим не составило труда бежать. Бывший комендант концлагеря добрался до Ватикана, где австрийский епископ Алоис Худаль помог ему сделать поддельные документы.

Побеги нацистских преступников с помощью представителей католической церкви, благодарными им за борьбу с коммунизмом, называли «крысиными тропами» – ведь крысы бежали с тонущего корабля.

Проработав непродолжительное время в Сирии, Штангль эмигрировал с семьей в Бразилию. Латинская Америка была пристанищем для многих нацистов, которые начинали здесь новую жизнь.

Штангль нашел работу в местном «Детройте» – районе Сан-Паулу, где размещались автозаводы. Бывший комендант концлагеря устроился на «Фольксваген» и смог позволить себе довольно комфортную жизнь.

Возмездие: в игру вступает охотник за нацистами

Архитектор и житель Львова Симон Визенталь попал в гетто после оккупации города фашистами в 1941 году. Ему удалось бежать, но в 1944-м Визенталь оказался уже в концлагере. Каким-то чудом ему удалось избежать судьбы миллионов соплеменников и остаться в живых, дождавшись освобождения.

После войны бывший архитектор посвятил свою жизнь поиску нацистских преступников, скрывшихся от правосудия. Говорят, Штангль шел в его списке под номером один. И однажды самому известному охотнику за нацистами улыбнулась удача. В его офис в Вене пришел неизвестный мужчина, который сообщил, что бывший комендант концлагеря спокойно живет в Бразилии, даже не прячась.

Визенталь имя информатора так и не раскрыл, по некоторым догадкам это мог быть бывший муж одной из дочерей Штангля.





Симон Визенталь

Охотник за нацистами занялся операцией по выдаче Штангля ФРГ. Сложность заключалась в том, что этому в Бразилии могли помешать сочувствующие нацистам, имевшие значительный политический вес.

Но «перевернуть страницу» не получилось. Визенталь сумел кулуарно договориться с бразильскими политиками и подготовить общественной мнение к необходимости выдачи нацистского преступника.

После задержания у дома Штангль в 1967 году был выдан властям ФРГ.





Открытый суд над ним в 1970 году продлился несколько месяцев. Только благодаря этому процессу многие узнали, какой ужас происходил в концлагерях.





Штангль на суде заявил, что он не преступник и не виновен в гибели сотен тысяч человек, да и вообще неприязни по отношению к евреям не испытывал. Он просто выполнял работу, «свой долг» перед государством, а команды ему давали сверху.

Я никого лично не убивал, не стрелял в заключенных. Моя работа была сугубо технической. Франц Штангль

Но суд признал Штангля преступником. Бывшего коменданта концлагеря приговорили к пожизненному тюремному заключению (в ФРГ был введен запрет на смертную казнь). Нервные потрясения так подорвали здоровье палача, что он умер в тюрьме уже в следующем 1971 году.

Пусть это послужит предупреждением другим убийцам, которые, может быть, уже появились на свет. Их не спасет ни время, ни расстояние. Симон Визенталь