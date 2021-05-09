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Бельё на балконе - одиночный пикет?
Источник материала: Партизан
Белорусы просили власти дать инструкцию, как сушить одежду на балконе. Им ответили. Белорусы после появившейся в СМИ информации о привлечении ряда лиц к административной ответственности за вывешивание флага на окне внутри квартиры решили выяснить вопрос сушки одежды бело-красно-белой расцветки на застекленном балконе.
Фото: Pixabay
В созданной на одном из интернет-порталов петиции белорусы просили власти дать четкую инструкцию, как действовать, чтобы сушка одежды на балконе или иные предметы аналогичной расцветки не являлась «одиночным пикетом или массовым мероприятием».
Подписавших петицию интересовало, в частности, какие конкретно вещи бчб-расцветки, иные предметы входят в список запрещенных для размещения на балконе.
В какой последовательности белорусам нужно сушить одежду на балконе и с какими госорганами нужно согласовывать начало и окончание сушки вещей.
Также белорусы спрашивали власти, будет ли считаться выход на застекленный балкон, во двор собственного дома в традиционной белорусской одежде одиночным пикетом.
В Могилевском горисполкоме в ответ на коллективное обращение граждан ответили, что власти Могилева не уполномочены разъяснять нормативно-правовые акты и предложили автору петиции обратиться в Минский горисполком, так как он зарегистрирован в столице.
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Белорусы просили власти дать инструкцию, как сушить одежду на балконе. Им ответили. Белорусы после появившейся в СМИ информации о привлечении ряда лиц к...
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