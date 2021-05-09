Пехотинец Витя и связная Лиза: истории двух ветеранов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Виктор Никифорович Шейко – последний из оставшихся в живых фронтовиков в белорусском городке Марьина Горка. Ему 95 лет. Каждый год накануне 9 Мая он надевает офицерский мундир с медалями и орденами и встречает гостей.

Боевые действия Шейко провел на Украине и в Польше, освобождал Харьков, Львов и Сандомир. Участвовал в танковом сражении под Прохоровкой, форсировал Днепр, был ранен.

Его "коллега по цеху" Елизавета Санько в годы войны учительствовала - и одновременно была партизанской связной. В этом году ей исполнится 100.

Sputnik навестил ветеранов и послушал их истории.

Боевое крещение под Прохоровкой

"Досталось ему неслабо. Со слухом из-за контузии, но вспоминать – вспоминает", - говорит сын Виктора Никифоровича, тоже Виктор.

Виктор Никифорович – белорус. Родился в Мстиславском районе на границе с Россией, а в начале 30-х его семья переехала в город Горький (сейчас – Нижний Новгород). С 14 лет он работал на стекольном заводе, делал триплексные стекла для танков. В 42-м, спустя год после начала войны, 17-летнего паренька направили в Моршанское пехотное училище. Готовили в течение года, и недоучив, в 1943-м отправили на Курскую битву.

"В полях не хватало командиров взводов – а это была самая убиваемая категория. Папе присвоили сержанта и отправили на фронт затыкать дырки", - рассказывает Виктор Викторович.

Свой первый бой молодой сержант принял под Прохоровкой – крупнейшей танковой битве в истории войны. Потери Красной Армии были колоссальными – не менее 328 танков и 7 тысяч военнослужащих. Германия лишилась около 70 танков и самоходных артиллерийских установок, а также 842 человек. Несмотря на большие потери советских войск, немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону и выйти на оперативный простор.

© Sputnik Станислав Лобатый Через два года после начала войны 18-летний тогда Виктор Никифорович уже был на фронте

Сержант Шейко выжил. Вместе с войсками он двинулся на Украину, где под Киевом форсировал Днепр. Во время переправы его ранили. Истекающего кровью бойца эвакуировали в госпиталь на левый берег реки в Дарнице, где он пролежал полтора месяца. После выздоровления Виктор вернулся в свой полк, был командиром взвода автоматчиков.

"С боями прошел Западную Украину, вошел в Польшу. На Сандомирском плацдарме (июль-август 1944-го - Sputnik) во время наступательной операции у него случилась контузия", - уточняет сын ветерана.

© Sputnik Станислав Лобатый Офицерская династия: Виктор Никифорович Шейко, его сын Виктор, внук Олег и правнук Егор

Осенью того же года вышел приказ Сталина – оставшихся в живых сержантов-командиров взводов собрать и отправить доучиваться в училище.

"Всем нам хотелось дойти до Берлина, но приказ есть приказ – надо ж выполнять", - подчеркивает Виктор Никифорович.

В 1947-м он закончил училище и остался служить в Одесском военном округе на границе с Румынией. В конце 40-х у СССР и Югославии обострились отношения, и в Румынию были выдвинуты советские войска. Локальный конфликт чуть не перерос в настоящую войну.

© Sputnik Станислав Лобатый Основатель династии военнослужащих Виктор Никифорович бодр, крепок и оптимистичен

Здесь он познакомился со своей будущей женой Валентиной, а в 1950-м они поженились и остались в Румынии. Спустя шесть лет случился венгерский путч, и Никифорович в составе ограниченного контингента попал в Будапешт.

"По рассказам отца, там достаточно кровопролитные были бои. Пленных венгры практически не брали, а если и брали, то вешали на фонарные столбы и сдирали кожу живьем. Страшно…", - говорит Виктор Викторович.

Революция была подавлена. Виктор Никифорович остался служить в Венгрии, затем вернулся в Одесский округ и вместе с семьей осел в молдавском Тирасполе. В 1972 году ушел в запас, до пенсии работал в тресте гидромеханизации начальником отдела кадров.

© Sputnik Станислав Лобатый Среди наград - медали "За отвагу" и "За боевые заслуги"

Сын учился в Киеве в военной академии и по распределению попал служить в Белорусский военный округ. Долго командовал зенитно-ракетной бригадой в Марьиной Горке, которая в нулевых была расформирована. В 1996-м Виктор Викторович перевез отца в Беларусь – уж очень тот хотел вернуться на родину.

Сейчас в семье Шейко четыре поколения военных: внук Олег – начальник связи Северо-Западного оперативного командования сухопутных войск Беларуси, правнук Егор – окончил Смоленскую академию ПВО.

Учительница и пулемет

Второй марьиногорский ветеран, Елизавета Санько, войну застала в Минске во время учебы в педучилище. В июне 1941-го у нее шли выпускные экзамены. Оставалось сдать последний – но не успела. Когда на Минск был первый налет вражеской авиации, Лиза пешком отправилась в свою деревню Бор Пуховичского района – там жили брат и родители.

© Sputnik Станислав Лобатый Войну Елизавета застала во время учебы в педучилище - ей тогда было 16 лет

"Нас было много, я шла с другими беженцами. Немцы с воздуха бомбили шоссе, железную дорогу и города. До родной деревни шли целую неделю, истоптала ноги в кровь", - вспоминает те события Елизавета Семеновна.

© Sputnik Станислав Лобатый Елизавета Семеновна до сих пор сохраняет задорный блеск в глазах

Когда девушка добралась до Марьиной Горки, то увидела, что весь военный городок полыхал от немецких бомбежек. Вскоре фашисты заявились и в деревню Бор. Коммунистов расстреляли, некоторых забрали на принудительные работы в Германию. Кто успел скрыться, стали партизанами.

"Я устроилась учительницей начальных классов в соседней деревне Скрыль. В конце 1942-го ко мне пришел человек из НКВД и предложил сотрудничать с партизанами – быть связной. Я и согласилась. Хотелось, чтобы поскорее этот ужас закончился", - говорит она.

Народным мстителям она помогала чем могла – одеждой, продовольствием, информацией, медикаментами, патронами. Сначала в отряд имени Сталина, действовавший в лесах Осиповичского района, а потом - и в отряд "Большевик" в Гомельской области. Туда она доставляла разведывательные сведения: как ходят эшелоны по железной дороге, где размещены посты, сколько вражеских солдат в гарнизоне. Однажды даже по частям перенесла лесным ополченцам пулемет – где взяла его, Елизавета Семеновна уже не помнит.

© Sputnik Станислав Лобатый Учительница-партизанка со своим классом. Фото сделано в сентябре 1945-го

После войны она два года работала в Новоселковской средней школе, а затем до самой пенсии преподавала в 1-й школе Марьиной Горки. Награждена орденом Отечественной войны I степени и различными медалями. В октябре этого года ей исполнится 100 лет.

Читайте также: