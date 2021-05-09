Они пережили чудовищные пытки и смерти любимых людей. 10 героинь войны, чьи имена стыдно забыть

Источник материала: Tut.by

С начала Великой Отечественной войны прошло уже почти 80 лет. Но ужас от преступлений против человечности всё так же леденит душу. Наши предшественники не испугались и не отступали в борьбе за свою свободу. Им, конечно же, было страшно, но гораздо страшнее было остаться в фашистском аду навсегда. Женщины и совсем юные девочки сражались за победу наравне со зрелыми мужчинами. И сегодня, 9 Мая, хочется еще раз вспомнить их имена, оплакать их муки и поблагодарить за всё.

Зина Туснолобова