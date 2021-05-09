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В случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совбезу. Подписан декрет
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя»,
Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Декрет вступает в силу с момента его подписания.
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Александр Лукашенко подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», пишет БЕЛТА. Читать далее…
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