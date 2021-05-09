В случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совбезу. Подписан декрет

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», пишет БЕЛТА.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.