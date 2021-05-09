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Лукашенко направил поздравления с Днем Победы зарубежным лидерам

09.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко направил поздравления с Днем Победы зарубежным лидерам

Глава государства направил зарубежным лидерам поздравления с Днем Победы, сообщается на сайте Президента.

Поздравления Лукашенко направил Президенту Армении Армену Саркисяну, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Президенту Молдовы Майе Санду, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили , Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также народу Украины.

В поздравительном послании Владимиру Путину Александр Лукашенко отметил, что дата 9 Мая для белорусов и россиян имеет судьбоносное значение.

В поздравлении с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне народу Украины Александр Лукашенко отметил, что потери, которые обе страны понесли, были тяжелейшими за всю их историю.

Глава государства с 76-летием Победы поздравил также Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, поздравления с Днем Победы направлены Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, Председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву,  Генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Станиславу Засю.

Многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных деятелей разных сфер поступают и в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

Фото: БЕЛТА



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Глава государства направил зарубежным лидерам поздравления с Днем Победы, сообщается на сайте Президента. Поздравления Лукашенко направил Президенту Армении...
 
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