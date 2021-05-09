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Цена победы: фотоэкскурсия по Музею истории Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Спустя 76 лет победы Победы в Великой Отечественной войне мы трепетно относимся к событиям борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. И мы помним!
В годы кровопролитной войны Беларусь потеряла каждого третьего жителя – погибли около 3 миллионов человек, в том числе почти 50 тысяч партизан и подпольщиков. На территории страны действовали 250 лагерей смерти, среди которых печально известный «Тростенец» – один из крупнейших после «Освенцима», «Майданека» и «Треблинки».
Белорусский государственный музей истории ВОВ – первый в мире музей, посвященный Великой отечественной войне, и единственный в Беларуси, созданный еще в годы фашистской оккупации. Музей стал одним из самых значимых и крупных в мире, а его экспозиции никого не оставят равнодушным.
Мы посетили Музей истории Великой отечественной войны и были поражены масштабом! Делимся с вами фото и видео этого уникального места.
Зал 1. Мир и война
Зал 2. Мир накануне и в первые годы Второй мировой войны
Зал 3. Дорога войны
Зал 4. Начало Великой отечественной войны. Оборонительные бои в Беларуси летом 1941 г. Смоленское сражение. Битва под Москвой 1941−1942 гг.
Зал 5. Коренной перелом в ходе войны. Советский тыл
Зал 6. Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941–1944 гг.
Зал 7. Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в Беларуси. Участие советских граждан в европейском движении Сопротивления. 1941–1945 гг.
Зал 8. Освобождение Беларуси. Разгром фашистской Германии, её союзников и милитаристской Японии
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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Спустя 76 лет победы Победы в Великой Отечественной войне мы трепетно относимся к событиям борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. И мы помним! В годы...
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