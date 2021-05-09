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Члены экипажа МКС поздравили жителей Земли с Днем Победы
Источник материала: ОНТ
Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы. Соответствующее видео
Астронавт NASA Марк Ванде Хай присоединился к поздравлениям, американец пожелал всему человечеству крепкого здоровья, мирного неба, радости и благополучия.
Петр Дубров, в свою очередь, отметил, что День Победы 1945 года – одно из самых важных событий XX века, так как оно определило будущее мирное развитие человечества.
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Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, а также астронавт Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем...
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