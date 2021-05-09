Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага

Источник материала: ОНТ

В Год народного единства дата совпала с Днём Победы. А начало этой традиции было положено 23 года назад. С тех пор каждое второе воскресенье мая страна отдаёт дань уважения государственной символике.

Эталоны хранятся в Национальном архиве. Белорусский флаг выпускается по строгому регламенту. Чёткие требования и к изображению герба. Он существует в четырёх вариантах – многоцветном, двухцветном, серебряном и золотом. Есть отдельный закон о государственных символах – за их доскональность отвечают эксперты Геральдического совета.

А вот соцветия льна на гербе отражают созревание исторических условий, в которых находилась республика. Прообраз современного символа сложился ещё в ХХ столетии, но условия – геополитическая обстановка – продолжает меняться. Эксперты говорят, геральдическая композиция внешне сложная, но для понимания – простая. Это отражение ментальности и трудолюбия белорусов. Поэтому символы независимости так ценны.

За время независимости белорусский флаг летал в космос, приветствовал запуск спутника, был свидетелем олимпийских побед, бывал в Антарктиде. А почти 8 лет назад в Минске появилось новое знаковое место – Площадь государственного флага, символ устремлений мирного и свободного народа.

Глава государства поздравил белорусов с Днем Государственного герба и Государственного флага.

Фото: БЕЛТА

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