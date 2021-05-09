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Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага: Госсимволика защищает суверенитет Беларуси

09.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил белорусов с Днем герба и флага: Госсимволика защищает суверенитет Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного герба и Государственного флага. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства отметил, что современные флаг, герб и гимн являются ориентиром на будущее суверенной, сильной и мирной Беларуси. 

Президент также подчеркнул, что история первых символов белорусской государственности имеет неразрывную связь с советской эпохой, которая подарила народам законные права на самоопределение.

Александр Лукашенко пожелал соотечественникам счастья, здоровья, благополучия, радости и новых достижений во славу Отечества.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного герба и Государственного флага. Об этом информирует пресс-служба...
 
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