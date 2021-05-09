День Победы-2021. Программа праздничных мероприятий: возложение цветов, гала-концерт и фейерверк

Источник материала: ОНТ

Несмотря на боль утрат и огромную цену, которую Беларусь заплатила за Победу, 9 Мая был и остаётся одним из самых радостных праздников в календаре! Наши города готовятся отметить его достойно и торжественно.

К мемориалам по всей стране возложат цветы и венки. Концертные программы, тематические выставки, праздничные ярмарки, спортивные состязания, патриотические акции! Мы собрали самые заметные события.





Мероприятия в честь Дня Победы в Минске:

В столице празднования начнутся в 11 утра у монумента Победы с торжественной церемонии возложения цветов и венков. Там же пройдет гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». С минуты на минуту мы покажем прямое включение с места событий.

В это же время в парке Победы стартует тематическая программа. Там откроют выставку военной техники и пригласят на угощение из полевой кухни.

В полдень у Дворца спорта презентуют концертную программу «Моя весна! Моя Победа!». Прозвучат популярные произведения военных лет. Там же будет работать праздничная ярмарка.

В 6 вечера на площади Государственного флага пройдет торжественное чествование государственных символов. В этом году Праздник Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага – символично в Год народного единства.

В половине десятого вечера на площади Победы пройдет праздничный гала-концерт «Подвиг народа бессмертен». Президентский оркестр, хоровые коллективы, военный ансамбль и молодые артисты.

И в завершение дня за час до полуночи небо столицы раскрасит праздничный фейерверк! Организаторы обещают удивить разнообразием цветов и образов огненного шоу.





День Победы отмечает Беларусь:

В Бресте уже стартует акция «Беларусь помнит» – участники пройдут от Цитадели до площади церемониалов. Менее чем через час там состоится митинг и возложение цветов.

В Гродно праздник начнется в 11 часов на Кургане славы – это концертная программа и выставка военной техники.

В Витебске уже проходит праздничное шествие. Оно завершится возложением цветов и венков к монументу на пл. Победы.

В Гомеле в эти минуты студенты и трудовые коллективы отправились к Вечному огню – оттуда митинг переместится к доске почёта. А в полдень стартует военно-историческая реконструкция «Май 45-го».

В Могилёве центром событий станет площадь Славы – там уже начались акция «Беларусь помнит» и выставка вооружения. А параллельно в социальных сетях проходят патриотические акции «Песни победы» и «Письмо солдату».

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