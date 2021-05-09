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Александр Лукашенко поздравил белорусов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Источник материала: ОНТ
С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президент Беларуси поздравил соотечественников,
Великий май 1945 года не меркнет в народной памяти даже по прошествии времени, подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над нашей страной.
Фото: БЕЛТА
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С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президент Беларуси поздравил соотечественников, сообщается на сайте Главы государства. Великий май 1945 года...
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