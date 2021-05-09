Александр Лукашенко поздравил белорусов с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Источник материала: ОНТ

С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президент Беларуси поздравил соотечественников, сообщается на сайте Главы государства.

Великий май 1945 года не меркнет в народной памяти даже по прошествии времени, подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над нашей страной.

Фото: БЕЛТА









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