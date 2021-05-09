День Победы отмечает Беларусь

Источник материала: ОНТ

День Победы отмечает 9 мая Беларусь! 76 лет назад завершилась самая кровопролитная в истории война. В летописи нашей страны не было более трагических событий. В каждой семье живёт память о героях и жертвах тех лет – и 9 мая всех объединяет радость праздника.

В мирное время уже выросло несколько поколений, которые не видели ужасов тех лет. Но уроки Великой Отечественной необходимо помнить, чтобы никогда не допустить повторения.

Именно наша земля первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков и стала местом самых жестоких сражений. В тот момент соотношение сил не было равным – гитлеровские войска значительно превосходили по мощи, численности, вооружению и готовности. Но наши воины героически оборонялись – солдаты Вермахта не ожидали такого сопротивления.

Подвиг защитников Брестской крепости поразил фашистов – они намеревались взять цитадель уже к полудню после начала боевых действий. Но её защитники сражались целый месяц.

Оборона Могилёва также вошла в историю как пример стойкости: город не сдавался 23 дня. Даже во время оккупации враги не могли чувствовать себя в безопасности – партизанские отряды продолжали бороться до последнего.

На нашей земле развернулась и наступательная операция «Багратион» – одна из величайших в истории военного искусства. Более 200 городов, свыше 9 тысяч сёл и деревень были разрушены и уничтожены. По последним данным, Беларусь потеряла каждого третьего – такого урона не понесла ни одна страна. Поэтому этот праздник – со слезами на глазах. Но при этом – день огромной радости и гордости за каждого, кто сделал вклад в освобождение страны и всего мира от самой страшной в истории опасности – нацизма. И сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто сражался за Родину и приближал Великую Победу. Эта память передаётся из поколения в поколение.

По традиции поздравления белорусскому народу с Днем Победы направил Александр Лукашенко.

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