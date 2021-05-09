Романчук: «Если угрозы Лукашенко будут материализованы, а не спущены в категорию «брякнул», деградация Беларуси ускорится»

Источник материала: Салiдарнасць

Бомбёжка Бобруйска белорусскими властями продолжается.

Известный экономист прокомментировал заявление Лукашенко об угрозах ЕС ответными санкциями. В частности правитель заявил: «… Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрёжем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».

— Представьте себе ситуацию, — пишет Романчук. — Экономика стран ЕС в 2020 году составила ~$18 триллионов. Экономика Беларуси — $60 млрд, или 0,3% экономики ЕС.

В 2020 году экспорт товаров из ЕС (Extra-EU) составил ~$2,32 трлн, импорт - ~$2,06 трлн. Внутренняя торговля между странами ЕС составила $3,41 трлн.

Оценим место Беларуси в экспорте и импорте Евросоюза. В 2020 году экспорт белорусских товаров в ЕС составил $5,46 млрд. Это 0,27% импорт товаров стран ЕС.

Импорт товаров Беларусью из ЕС составил $6,48 млрд. Это 0,28%.

А вот доля Евросоюза в нашем экспорте товаров в 2020 году составила 18,8%. В импорте товаров на страны ЕС приходится 19,9%.

Возьмём ещё один важный параметр оценки интенсивности экономических связей между ЕС и Беларусью – инвестиции. По итогам 2019 году ЕС накопили $11,07 трлн входящих прямых иностранных инвестиций. Это 30,4% от мирового объёма. Входящие ПИИ из Беларуси – это буквально исчезающая величина в 0,000000001% от всего объёма, накопленного ЕС. По сути дела, белорусского капитала нет в Евросоюзе.

Евросоюз – щедрый источник ПИИ. ЕС накопил $12,57 трлн исходящих прямых иностранных инвестиций. Это 36,4% от мирового объема. Столько денег вложили страны ЕС в другие страны. Беларусь на начало 2020 года накопила всего $14,5 млрд. ПИИ. Это 0,04% от мирового объема и 0,1% от ПИИ, которые делали страны ЕС. С учетом того, что основные иностранные инвесторы в Беларуси – это не страны ЕС, получается, что на Беларусь приходится примерно 0,06% прямых иностранных инвестиций Евросоюза. Заметим, что страны ЕС являются важнейшим для Беларуси потребителем белорусских энергетических и сырьевых товаров. Ничего незаменимого, уникального для ЕС в Беларуси нет. А вот из Евросоюза мы получаем современные машины и оборудование, новейшие технологии. Могли бы получать деньги, но из-за собственной политики Железного занавеса этого не имеем.

В такой ситуации грозить Евросоюзу санкциями – это бомбить Бобруйск, то есть разрушать свою экономику, наносить огромный ущерб производителям и потребителям, усугублять состояние бюджета, валютного рынка и социалки.

Белорусские власти своим поведением, образно говоря, проводят ковровые бомбардировки белорусских городов. Помимо чисто экономического ущерба важно учитывать потерю человеческого капитала. По состоянию на начало 2020 года население Беларуси составляло (с учетом переписи населения) 9410,3 тысячи, на начало 2021 года – 9346,6 тысяч. Получилось минус 63,7 тысяч белорусов.

Вот так политика белорусских властей сравняла с землёй средний белорусский город. А если оценить экономический ущерб от потери профессионалов, предпринимателей, IT-специалистов, то можно уверенно говорить, что бомбёжка властями своей страны приобрела характер массированного налета.

Если угрозы Лукашенко будут материализованы, а не спущены на тормозах в категорию «брякнул», деградация Беларуси существенно ускорится.