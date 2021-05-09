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Лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун задержан. Причина неизвестна

09.05.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в понедельник, 10 мая



Анатолий Бокун, фото из личного архива

Утром 8 мая был задержан глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Телеграм-канал стачкома сообщил, что его задержали в доме родителей.

Вечером появилось уточнение: «Анатолий Бокун задержан и находится в РОВД. Суд состоится в понедельник.

Причина задержания неизвестна».
 
 
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