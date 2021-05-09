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Лидер стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун задержан. Причина неизвестна
Источник материала: Партизан
Суд в понедельник, 10 мая
Анатолий Бокун, фото из личного архива
Утром 8 мая был задержан глава стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Телеграм-канал стачкома сообщил, что его задержали в доме родителей.
Вечером появилось
Причина задержания неизвестна».
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Суд в понедельник, 10 мая
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