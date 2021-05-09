"Этот день мы приближали, как могли..." 

Вторая мировая война продолжалась с 1939 года по 1945 год и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней были задействованы 62 страны из 74 существовавших на то время.





В противостоянии принимали участие государства нацистского блока (Германия, Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Болгария) и страны Антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, Франция, Польша, Китай, Бразилия,Мексика, Эфиопия и др.)





Военные действия велись на территории 40 государств Европы, Азии, Африки и в водах всех океанов. Около 110 млн человек было мобилизовано, из них на фронтах погибли 27 млн, а общие потери достигли 70 млн человеческих жизней.





7 мая 1945 года немецкое командование подписало Акт о безоговорочной капитуляции всей Германии, в ночь с 8-го на 9 мая документ вступил в силу. Фашистская и нацистская идеологии были признаны преступными.





Европа и США чествуют героев Второй мировой войны 8 мая - в день вступления в силу Акта о капитуляции немецких войск. Документ был подписан 7 мая 1945 года и ратифицирован спустя сутки (8 мая в 23:01). В тот же день начались массовые парады и торжества в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и многих других городах.





С тех пор в Америке и европейских странах сохраняется традиция празднования окончания войны именно 8 мая. С 2004 года эта дата закреплена резолюцией ООН как День памяти всех жертв Второй мировой войны.





Празднование победы над нацистской Германией в Советском Союзе началось 9 мая 1945 года. Из-за разных часовых поясов на момент ратификации Акта о капитуляции в Москве было уже 01:01 9 мая. Сам документ был доставлен самолетом Сталину утром 9 мая.





С 1945 года в СССР и в настоящее время во многих постсоветских странах именно 9 мая отмечается День победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.





Для белорусов в этом году этот праздник особый. Потому что мы и представить не могли, что на улицах наших городов вновь будут стрелять, что мы увидим армию, идущую против мирного народа, что мы узнаем, что такое пытки, что мы через собственное сердце пропусти слова многих военных песен.





"И только нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим..."





"Этот день мы приближали, как могли..."





"До свидания мальчики, обещайте вернуться назад"...



