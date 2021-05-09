Илон Маск заявил, что страдает синдромом Аспергера

Источник материала: Tut.by

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в роли ведущего музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В частности, американский бизнесмен заявил, что страдает синдромом Аспергера, передает РБК.



Фото: Reuters

«Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с [синдромом] Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.

В приветственном слове бизнесмен также пошутил, что зачастую пишет в своем Twitter неоднозначные вещи. «Но так уж работает мой мозг», — отметил он. «Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — сказал Маск.

Синдром Аспергера — психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

В то же время писатель Эшли Вэнс, автор биографии «Илон Маск: Tesla, Space X и дорога в будущее», писал, что «присвоить ярлык [психического расстройства] Маску было бы так же легко, как и безответственно». Он отметил, что ему не раз говорили о некоторых «странностях» в поведении бизнесмена, среди них — «легенды о поразительной бесчувственности своего босса», «предания о монументальных нагоняях», а также раздражение Маска от опечаток в электронных письмах. Однако предприниматель, по словам Вэнс, поступает так, поскольку «не терпит дураков и пустые разговоры», в то время как с друзьями и родственниками он ведет себя совсем по-другому, «весел и крайне эмоционален».

Твиты Маска, о которых пошутил сам бизнесмен, оказывают серьезное влияние на рынки. С начала года активность Маска в сервисе микроблогов уже приводила к росту стоимости биткоина, акций CD Projekt, маркетплейса Etsy, мессенджера Signal и GameStop. Два дня назад бизнесмен также написал в Twitter, что присматривает щенка породы сиба-ину. После этого стоимость альткоина с названием Shiba Inu за час подскочила на 68%.