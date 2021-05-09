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Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его гибели
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Теперь официально.
Подписан декрет от 9 мая 2021 года №2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Александра Лукашенко, сообщает
В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
По сообщению пресс-службы Александра Лукашенко, декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания.
Сам документ пока не опубликован.
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