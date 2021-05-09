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Усов: «Цель транзита по замыслу диктатора — сохранение власти в руках «семьи»

09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Впрочем, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность, уверен политолог.

Лукашенко таки подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», — пишет Павел Усов. — В случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Вот и вся конституционная реформа.

Из данного документа можно заключить, только то, что Лукашенко собирается править до конца своей жизни, после чего (умер в результате покушения) власть переходит к военному совету, который займется вопросом транзита. Целью последнего по замыслу диктатора - сохранение власти в руках «семьи».

Однако, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность. Как только Лукашенко не будет этот "совет" уничтожит суверенитет и страну. Так как единственная опора всех этих людей только в России.

 
 
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Впрочем, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность.
 
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