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Усов: «Цель транзита по замыслу диктатора — сохранение власти в руках «семьи»
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Впрочем, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность, уверен политолог.
Лукашенко таки подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», —
Вот и вся конституционная реформа.
Из данного документа можно заключить, только то, что Лукашенко собирается править до конца своей жизни, после чего (умер в результате покушения) власть переходит к военному совету, который займется вопросом транзита. Целью последнего по замыслу диктатора - сохранение власти в руках «семьи».
Однако, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность. Как только Лукашенко не будет этот "совет" уничтожит суверенитет и страну. Так как единственная опора всех этих людей только в России.
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Впрочем, примеров успешного кланового правления крайне мало, особенно когда система потеряла всякую легитимность.
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