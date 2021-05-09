В жлобинском «Металлурге» может смениться тренерский штаб

– Как сказал генеральный директор [Белорусского металлургического завода] Дмитрий Александрович Корчик: «Мы увидели, что можем, вот теперь идем немного дальше». В связи с тем, что сейчас завод ставит большую задачу – медали (первое-второе место), идет подбор информации. Деньги будут вкладываться большие и, естественно, должен быть результат. Сейчас все аккумулируется и будет решаться вопрос с задачами и тренерским штабом, –т Трибуна директора клуба Артура Путькова.