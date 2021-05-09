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В жлобинском «Металлурге» может смениться тренерский штаб

09.05.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «Металлурге» может смениться тренерский штаб во главе с украинским специалистом Анатолием Степанищевым.

– Как сказал генеральный директор [Белорусского металлургического завода] Дмитрий Александрович Корчик: «Мы увидели, что можем, вот теперь идем немного дальше». В связи с тем, что сейчас завод ставит большую задачу – медали (первое-второе место), идет подбор информации. Деньги будут вкладываться большие и, естественно, должен быть результат. Сейчас все аккумулируется и будет решаться вопрос с задачами и тренерским штабом, – цитирует Трибуна директора клуба Артура Путькова.

В прошлом сезоне «Металлург» занял четвертое место. Полуфинальная серия с действующим чемпионом дошла до семи матчей.
 
 
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В «Металлурге» может смениться тренерский штаб во главе с украинским специалистом Анатолием Степанищевым.
 
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