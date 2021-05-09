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Мракобесие: в эфире у Азаренка предложили добавлять девственницам баллы на ЦТ

09.05.2021 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению политолога Вадима Боровика, который озвучил эту идею, тогда молодежь будет правильно воспитываться, а в стране будет меньше ЭКО.



В гостях у программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики» 8 мая был политолог Вадим Боровик. Рассуждая о традиционных ценностях, он предложил добавлять несколько баллов к ЦТ девственницам.

«Это не значит, что Министерство образования меня на это уполномочило. Это мнение Боровика. Но когда у нас девственницы начнут заканчивать школу, и вот девственница закончила школу, мы ей к централизованному тестированию добавляем несколько баллов, и она проходит. Потому что да, у нас меньше будет ЭКО. У нас будет более здоровая молодежь. Они будут понимать, что есть традиционные ценности, ценность семьи. Мы не будем воспитывать, какие презервативы надевать в школе, а мы будем ее учить, что нужно уважать мужа, а муж должен уважать жену, что ребенок в приоритете в семье. Понимаете? Вот этому надо учить, – сказал гость программы. – Вот сегодня у нас любят: эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем ущемлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи, тогда у нас не будет 40-летних лбов, которых содержат матери-пенсионерки. Сколько у нас таких, которые пьют, не работают, тунеядствуют, а мать их…»

«А потом на митинги», – вставил Григорий Азаренок.

«Да. Вот мы и создаем инфантильного мужчину и девочку, которая хочет в 18 лет сесть в Mercedes. К нам будут ехать со всего мира, потому что они будут понимать, что их ребенок не начнет половую жизнь в 13 лет, что он не будет, как в США, наркотики у наркодилеров заказывать на Хэллоуин в 17 лет. Сходите в Брюссель, на улице, где Европарламент, около каждого здания лежит бомж, и после 8 часов вечера, только стемнело, проститутки выстраиваются в ряды, в том числе и гражданки Бельгии. Так чем гордиться?

Так вот когда мы создадим здесь такие ценности, которые будут рекламой Беларуси, то есть чисто, целомудренно, уважение и плюс не уходим в ортодоксальность, то есть экономика развивается», – заявил Боровик.
 
 
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По мнению политолога Вадима Боровика, который озвучил эту идею, тогда молодежь будет правильно воспитываться, а в стране будет меньше ЭКО.
 
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