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Акции "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" - видеотрансляция из Бреста

09.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Вечному огню и небольшого митинга, который посвящен 76-летней годовщине Победы. Акция "Беларусь помнит" в этом году проходит в новом формате и стартует у одного из входов в Брестскую крепость – у "Звезды". К ней присоединились и участники акции "Бессмертный полк".

Организованная колонна с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет в мемориальный комплекс.

Накануне из Бреста стартовал автопробег под названием "Содружество: от Буга до Байкала", его участники отправились в Иркутск. Пробег приурочен 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса, автомобили проедут через Беларусь, европейскую часть России и Сибирь. Вернутся обратно участники пробега примерно к 22 июня.

Sputnik не остался в стороне от празднования Дня победы и подготовил в Бресте три спецпроекта. Это фотовыставка "1941. Первые дни войны", она уже открыта и находится в руинах Белого замка. 

 
Теги: Брест
 
 
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Празднование Дня Победы проходит в воскресенье в Бресте. Смотрите в прямой трансляции Sputnik, как брестчане отмечают 9 мая.
 
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