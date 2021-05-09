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Акции "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит" - видеотрансляция из Бреста
09.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Вечному огню и небольшого митинга, который посвящен 76-летней годовщине Победы. Акция "Беларусь помнит" в этом году проходит в новом формате и стартует у одного из входов в Брестскую крепость – у "Звезды". К ней присоединились и участники акции "Бессмертный полк".
Организованная колонна с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, пройдет в мемориальный комплекс.
Накануне из Бреста
Sputnik не остался в стороне от празднования Дня победы и подготовил в Бресте три спецпроекта. Это
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Празднование Дня Победы проходит в воскресенье в Бресте. Смотрите в прямой трансляции Sputnik, как брестчане отмечают 9 мая.
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