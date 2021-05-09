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Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

09.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Прорывные советские танки, которые изменили ход войны
Танковый бой под Расейняем, оборона станции Поныри, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм. Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей.

Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль и конструкторские эксперименты. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.

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Как отечественные танковые новинки использовались в ходе крупнейших или важнейших боев, захваченные вражеские танки двигали вперед инженерную мысль, сражения...
 
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