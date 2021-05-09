Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Прорывные советские танки, которые изменили ход войны

Танковый бой под Расейняем, оборона станции Поныри, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм. Исход многих известных танковых сражений во время Великой отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей.

Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль и конструкторские эксперименты. Все это порой становилось определяющим фактором побед… а иногда поражений.

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