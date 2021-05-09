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Парад Победы на Красной площади в Москве – видео
09.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главный военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы, проходит в воскресенье в Москве. В нем участвуют более 12 тысяч военных и почти 200 единиц техники, кроме того в небо над городом поднимутся 76 самолетов и вертолетов.
Командует парадом главнокомандующий сухопутных войск Антон Салюков, принимает парад – министр обороны России Сергей Шойгу. Они объехали строй на кабриолетах Aurus. Шойгу после приветствия расчетов обратился с докладом к президенту России Владимиру Путину.
Вместо бессменного диктора Парада Победы, Евгения Хорошевцева, который
В числе участников парада – 37 расчетов, это военнослужащие различных родов войск, курсанты военных училищ, батальон "Росгвардии", военной полиции, ФСб и МЧС. Затем по Красной площади пройдет техника – сначала группа из 10 танков Т-34, после них проедет современная техника, в том числе танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Парад завершится пролетом авиации.
Вечером в Москве в честь Дня Победы будет дан праздничный салют из 10 тысяч залпов. Для этого задействуют установки, расположенные в 16 округах российской столицы.
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Военный парад в честь Дня Победы традиционно проходит в российской столице 9 мая. Смотрите прямую трансляцию масштабного мероприятия.
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