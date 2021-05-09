Парад Победы на Красной площади в Москве – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Главный военный парад, приуроченный к 76-й годовщине Победы, проходит в воскресенье в Москве. В нем участвуют более 12 тысяч военных и почти 200 единиц техники, кроме того в небо над городом поднимутся 76 самолетов и вертолетов.

Командует парадом главнокомандующий сухопутных войск Антон Салюков, принимает парад – министр обороны России Сергей Шойгу. Они объехали строй на кабриолетах Aurus. Шойгу после приветствия расчетов обратился с докладом к президенту России Владимиру Путину.

Вместо бессменного диктора Парада Победы, Евгения Хорошевцева, который умер в декабре прошлого года , мероприятие комментирует Антон Сунцов.

В числе участников парада – 37 расчетов, это военнослужащие различных родов войск, курсанты военных училищ, батальон "Росгвардии", военной полиции, ФСб и МЧС. Затем по Красной площади пройдет техника – сначала группа из 10 танков Т-34, после них проедет современная техника, в том числе танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Парад завершится пролетом авиации.

Вечером в Москве в честь Дня Победы будет дан праздничный салют из 10 тысяч залпов. Для этого задействуют установки, расположенные в 16 округах российской столицы.

Читайте также: