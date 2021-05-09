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Автозадачка на выходные. Загадка про легендарный автомобиль эпохи 70-х
Источник материала: Tut.by
Сегодня в нашей автозадачке мы зашифровали легендарный эпохи 70-х. Внимательно прочитайте несколько фактов из истории создания этого автомобиля и догадайтесь, о какой марке и модели идет речь.
В 2020 году этой модели исполнилось 50 лет. При разработке автомобиля конструкторы опирались на опыт других моделей — включая такие экзотические, как Holden Standard Sedan, Peugeot 404, Mitsubishi Debonair, Volvo 122S и даже Citroen DS-19.
В 1969—1970 годах для части автомобилей был разработан и утвержден «фисташковый специальный» цвет кузова. Он учитывал ряд важных условий: такой цвет нельзя было использовать в линейке других марок. Цвет должен был гармонировать с городским озеленением.
Планировалась версия с V-образным 6-цилиндровым мотором, но на конвейер она так и не встала.
Среди дизайнерских эскизов для кузова «универсал» предлагалась двухуровневая крыша со стеклянными вставками. Нечто похожее можно было увидеть на Land Rover Discovery первого поколения. От крыши в итоге отказались, но «универсал» получил версию с тремя рядами сидений.
И последний факт: передняя панель этого автомобиля полностью симметрична. Таким образом еще на этапе проектирования позаботились о выпуске машины с правым рулем.
Ответ мы сообщим в этом же тексте в среду, 12 мая, в 11.00.
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Автозадачка на выходные потребует вспомнить много из истории автопрома советского периода. Возможно, по описанию вам удастся понять, о каком автомобиле идет речь.
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