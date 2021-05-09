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Заканчивается реконструкция бани № 1 на Хмельницкого. Вот как она выглядит
Источник материала: Tut.by
На улице Хмельницкого заканчивается реконструкция бани № 1. Строительный забор уже убрали, основные работы снаружи завершены. Вот как выглядит обновленное здание.
Напомним, баню № 1 на Хмельницкого построили еще в 1954 году, последние 40 лет она не видела капитального ремонта. Из-за аварийного состояния ее закрыли 1 декабря 2015 года. В начале марта 2016-го руководство «Городских бань» показало сооружение главе Минска Андрею Шорцу, который поддержал идею реконструкции объекта за бюджетные средства и сохранения его в собственности города.
В 2019 году выяснилось, что перекрытия недостаточно прочные, поэтому здание частично
В итоге фасад выглядит современнее, чем на
Центральный полукруглый элемент здания постарались повторить, таким же он был у бани до реконструкции. Стены рельефные, под красный кирпич. У входа появилась кирпичная арка. Теперь все здание трехэтажное. У входа нет пандуса, но сбоку от лестницы установили подъемник. Возле бани есть несколько парковочных мест, с двух сторон ждет установки шлагбаум. В виде благоустройства перед парковкой установили несколько клумб с саженцами деревьев.
Через окна видно, что внутри еще идут отделочные работы. В УП «Городские бани» уже приглашают на работу новых сотрудников в баню № 1.
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На улице Хмельницкого заканчивается реконструкция бани № 1. Строительный забор уже убрали, основные работы снаружи завершены. Вот как выглядит обновленное...
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