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Заканчивается реконструкция бани № 1 на Хмельницкого. Вот как она выглядит

09.05.2021 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Хмельницкого заканчивается реконструкция бани № 1. Строительный забор уже убрали, основные работы снаружи завершены. Вот как выглядит обновленное здание.


Напомним, баню № 1 на Хмельницкого построили еще в 1954 году, последние 40 лет она не видела капитального ремонта. Из-за аварийного состояния ее закрыли 1 декабря 2015 года. В начале марта 2016-го руководство «Городских бань» показало сооружение главе Минска Андрею Шорцу, который поддержал идею реконструкции объекта за бюджетные средства и сохранения его в собственности города.

В 2019 году выяснилось, что перекрытия недостаточно прочные, поэтому здание частично снесли, на прежнем фундаменте фактически строили новые стены.

В итоге фасад выглядит современнее, чем на эскизах проектировщиков в 2018 году. Известно, что УП «Городские бани» решили упростить изначальный проект, удешевив его.






Центральный полукруглый элемент здания постарались повторить, таким же он был у бани до реконструкции. Стены рельефные, под красный кирпич. У входа появилась кирпичная арка. Теперь все здание трехэтажное. У входа нет пандуса, но сбоку от лестницы установили подъемник. Возле бани есть несколько парковочных мест, с двух сторон ждет установки шлагбаум. В виде благоустройства перед парковкой установили несколько клумб с саженцами деревьев.

Через окна видно, что внутри еще идут отделочные работы. В УП «Городские бани» уже приглашают на работу новых сотрудников в баню № 1.



Так здание бани выглядело в 2016 году. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Ранее сообщалось, что на первом этаже бани разместят вестибюль, гардероб, парикмахерскую, бассейн 17×7 метров с раздевалками, душевыми, санузлами. На втором — мужское и женское отделения, две сауны люкс с мини-бассейнами, комнатами отдыха, три отдельные душевые, медкабинет. Технологическое оборудование разместят в подвале и на чердаке.

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Теги: Минск
 
 
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На улице Хмельницкого заканчивается реконструкция бани № 1. Строительный забор уже убрали, основные работы снаружи завершены. Вот как выглядит обновленное...
 
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