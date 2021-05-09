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Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

09.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера флот «Белавиа» пополнился третьим самолетом Embraer 195-E2. Это уже 15-е воздушное судно бразильского производителя на балансе авиакомпании. Рассказываем пару интересных фактов о нем.

Embraer 195-E2 — самый большой самолет семейства E-Jets E2. В зависимости от конфигурации он может вмещать до 146 пассажиров. Вариант для «Белавиа» рассчитан на перевозку 125 человек (9 мест в бизнес-классе и 116 мест в экономклассе).

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Его длина — 41,6 м, высота — 10,8 м, размах крыла — 35,1 м. Воздушное судно способно подниматься на высоту 12 497 м, где может развивать скорость до 870 км/ч.

Максимальная дальность полета — 4815 км.

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Самолет на 65% тише своего предшественника. Оснащен новыми двигателями со сверхвысокой степенью двухконтурности (они куда экономичнее и менее шумные), новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением Е195 75% систем этого транспорта являются новыми. А еще он больше проводит в полете и тратит меньше времени на техническое обслуживание.

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Первые испытания Embraer 195-E2 прошли в Бразилии 29 марта 2017 года. А уже через два года он получил тройную сертификацию: от Агентства гражданской авиации Бразилии (ANAC), Федерального авиационного управления США (FAA) и Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом. Рассказываем о нем

Напоследок приятная информация для пассажиров: верхние багажные отделения нового судна вмещают на 97% больше вещей по сравнению с самолетами E-Jets предыдущего поколения. Пространства достаточно, чтобы каждый пассажир смог уложить в них свой ручной багаж стандартного размер.

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Вчера флот «Белавиа» пополнился третьим самолетом Embraer 195-E2. Это уже 15-е воздушное судно бразильского производителя на балансе авиакомпании. Рассказываем пару...
 
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