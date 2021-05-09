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На репетиции парада в Уфе загорелся танк
Источник материала: Навiны
Танк «Т-26» загорелся в российской Уфе. Спасатели говорят, что воспламенилось топливо, которое пролилось на его корпус.
Как сообщается, военная техника вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета столицы Башкортостана, передает
Водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей.
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Танк «Т-26» загорелся в российской Уфе. Спасатели говорят, что воспламенилось топливо, которое пролилось на его корпус.
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