Лукашенко назначил Совбез руководить страной в случае своей гибели

Александр Лукашенко подписал декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщает телеграм-канал «Пул первого».





Документ предусматривает, что в случае гибели президента в результате покушения, акта терроризма, внешней агрессии либо других насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют согласно решениям Совета безопасности, на заседаниях которого будет председательствовать премьер-министр.

На территории республики при этом будет незамедлительно введен режим чрезвычайного или военного положения, а Совет безопасности определит перечень мер по обеспечению такого режима. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным станет вопрос проведения выборов, который решит Совет безопасности с участием губернаторов.