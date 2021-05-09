|
Фотофакт. В Минске закрашивают надпись «Не простим фашистскую гадину»
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Снимок был сделан накануне Дня Победы.
Фото из Телеграм-канала
— Дьявол всегда кроется в мелочах. Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы? — комментирует фото Телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок был сделан накануне Дня Победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)