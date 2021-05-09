Фотофакт. В Минске закрашивают надпись «Не простим фашистскую гадину»

Источник материала: Салiдарнасць

Снимок был сделан накануне Дня Победы.





Фото из Телеграм-канала Ник и Майк

— Дьявол всегда кроется в мелочах. Вы знаете, почему закрашивают такие надписи в Беларуси накануне Дня Победы? — комментирует фото Телеграм-канал Ник и Майк . — Потому, что они антигосударственные. Потому что они подрывают саму суть режима. Потому что все знают, кто главный фашист.