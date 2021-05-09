Участник штурма Берлина вспоминает май 1945-го – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ветеран Павел Сафронович Ерошенко и сам не знает, как остался в живых. На второй день Великой Отечественной войны Паше исполнилось 15 лет. Его сразу зачислили в отряд самообороны наравне со взрослыми. Как вспоминает, с младшим братом мечтали тогда уйти в партизаны.

Сбежал от немцев, не желая выполнять их поручение, жил на болоте до 1943 года, пока их район не освободили от оккупантов. А потом ушел на фронт добровольцем и стал связистом.

На войне связь нужно было установить любой ценой: под артобстрелом, бомбежкой, прицельным огнем снайперов, потому что без связи бой выиграть невозможно. Наш герой считает, что ему на войне просто повезло.

Вспоминает, что самые тяжелые бои были за Берлин. Немцы оборонялись ожесточенно, за каждую улицу, каждый дом.

"2 мая я был на самой передовой. И представьте, это просто неописуемо: в какой-то момент фашисты начали выходить из укрытий с поднятыми руками, бросать оружие. Я тогда первым передал своим однополчанам по связи: "Ребята, победа, пляши!". Многие не сразу поверили".

Через пару дней артполк вывезли в пригород Берлина. На отдых. Там стояло немецкое училище, сады, пруды – красота. Настроение у них всех было радостное – Победа!

"Я снял портки и в пруд залез, взбаламутил там все, рыбу растревожил, так мы здоровенных карпов прямо руками хватали и на берег выбрасывали. 9-го мая у нас был рыбный день, - смеется ветеран. – А еще нам дали фронтовые 100 грамм. Я раньше всегда либо отказывался, либо на сахар выменивал. А тут решил выпить за Победу. До дна".

В тот день офицеры и солдаты устроили праздничный салют. Стреляли как очумелые из пистолетов, винтовок, автоматов, ракетниц, пока патроны не закончились. "Это был самый счастливый день в моей долгой жизни", - подытожил ветеран.

Павел Сафронович Ерошенко награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".