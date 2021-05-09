Источник материала: UDF

Что за «принципиальное решение»?

«Даже если меня не будет, по-народному говоря, „только через мой труп“ и так далее, у них ничего не получится».

«В случае вакансии должности Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным Президентом переходят к Премьер-министру».

Кто сегодня входит в Совбез?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его убийства Подписан декрет от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае...

Сам документ пока не опубликован.В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.По сообщению пресс-службы, декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания.Ранее Александр Лукашенко называл этот декрет «одним из принципиальных решений за четверть века президентства».По его словам, в случае его смерти, в стране будет «коллективный президент в виде Совета безопасности».Он говорил, что решение принял давно, «когда вот это все разворачивалось», а не потому, что он хочет «кому-то что-то сдать или предать».Отметим, что статья 89 Конституции Республики Беларусь гласит:15 марта Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому состав постоянных членов Совета безопасности увеличен с пяти до восьми человек.Председателем Совета безопасности является Александр Лукашенко. Постоянные члены Совбеза: премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации президента, госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел, обороны и глава КГБ.Членами Совета безопасности, согласно указу, также являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.