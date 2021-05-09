Путин не поздравил с Днем Победы лидеров Украины и Грузии. И Лукашенко с сыновьями не было на трибунах

пишет НН. Лидерам Украины и Грузии поздравления с Днем Победы не направляются уже несколько лет,НН.

Напомним, Александр Лукашенко на Параде Победы в Москве был всего раз – в 2020 году. А раньше он все время отказывался от участия:













— Во-первых, меня никто не приглашал в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия - в Минске и в российской столице, — цитировало в свое время президента belta.by. По словам Лукашенко, пропустить праздничное мероприятие на День Победы в Минске он никак не может. — А что люди бы сказали, белорусы?





Белорусы еще в 2020 году сказали, что хотели. Только не все их услышали.



