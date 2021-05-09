Хоккей. Умер Игорь Стефанович













За время своей тренерской карьеры Игорь Викентьевич успел поработать в ХК "Динамо-Минск" и клубной системе "Гомеля". В последние годы трудился СДЮШОР БФСО "Динамо" и ДЮСШ ХК "Шахтер-Солигорск".





Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно, передает официальный сайт ФХБ.



