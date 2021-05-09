ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко: я больше не боюсь грунт

09.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпионка Мадрида Арина Соболенко рассказала, как поменяла свое отношение к грунтовым кортам.



"Я больше не боюсь грунт. Раньше слишком много о нем думала, говорила, что это покрытие мне не подходит, что на нем сложно играть из-за длинных розыгрышей. Я действительно слишком много об этом думала. В этом году просто расслабилась и показываю свою игру. Я много работала над передвижением, поэтому подготовка к грунтовому сезону получилась очень хорошей.

Раньше мне хотелось немного изменить свою игру на грунте. Я пыталась как-то иначе играть с форхенда, чаще использовать резаные и другие вещи, которые подходят для грунтовых кортов. Но мой тренер сказал: "Слушай, не надо ничего менять. Конечно, было бы здорово использовать больше вращения, пробуй. Но тебе не нужно отказываться от агрессивного стиля, просто пойми, что на грунте приходится чаще контактировать с мячом, чем на харде. Просто на нем немного больше розыгрышей", — приводит слова Арины sports.ru.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионка Мадрида Арина Соболенко рассказала, как поменяла свое отношение к грунтовым кортам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск пытается перезапустить политику балансирования в отношениях с Европой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by