ВМС США задержали судно с российским оружием в Аравийском море

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Twitter. Ракетный крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. Позже на борту выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Инцидент произошел 6-7 мая, сообщает пятый флот ВМС США в

Как сообщается, среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулеметов ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.





Согласно заявлению американских военных, захваченные материальные средства сейчас находятся на хранении у властей США в ожидании окончательной утилизации.





"После того, как весь незаконный груз был вывезен, судно было оценено на предмет мореходных качеств, и после допроса его экипаж был обеспечен едой и водой перед тем, как быть отпущен", - говорится в заявлении.





По информации СМИ, предположительно, груз предназначался боевикам в Йемене.





Ранее сообщалось, что Россия сумела обойти санкции США при продаже оружия. Правительство РФ существенно упростило правила перепродажи российского оружия третьим странам.





Напомним, в августе 2017 года в США был принят закон CAATSA о санкциях против стран – импортеров российских вооружений. Впервые они были введены в сентябре 2018-го против Китая за покупку у РФ истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400.



