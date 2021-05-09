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ВМС США задержали судно с российским оружием в Аравийском море

09.05.2021 11:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди изъятого оружия – десятки российских противотанковых управляемых ракет Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без опознавательных знаков с партией оружия.


Фото: twitter.com/US5thFleet

Ракетный крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. Позже на борту выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Инцидент произошел 6-7 мая, сообщает пятый флот ВМС США в Twitter.
Как сообщается, среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулеметов ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Согласно заявлению американских военных, захваченные материальные средства сейчас находятся на хранении у властей США в ожидании окончательной утилизации.

"После того, как весь незаконный груз был вывезен, судно было оценено на предмет мореходных качеств, и после допроса его экипаж был обеспечен едой и водой перед тем, как быть отпущен", - говорится в заявлении.

По информации СМИ, предположительно, груз предназначался боевикам в Йемене.

Ранее сообщалось, что Россия сумела обойти санкции США при продаже оружия. Правительство РФ существенно упростило правила перепродажи российского оружия третьим странам.

Напомним, в августе 2017 года в США был принят закон CAATSA о санкциях против стран – импортеров российских вооружений. Впервые они были введены в сентябре 2018-го против Китая за покупку у РФ истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400.
 
 
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Среди изъятого оружия – десятки российских противотанковых управляемых ракет Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без...
 
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