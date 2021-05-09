В белорусском Быхове установили камень-памятник героям-освободителям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В небольшом белорусском городке Быхове установили камень-памятник в честь героев-освободителей. Среди них было немало жителей стран Содружества. Некоторые из них – Герои советского союза. На торжественной церемонии открытия побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Ее прадед родом из Узбекистана. Воевал Гулям Якубов на территории Беларуси, погиб в Могилевской области, был захоронен в братской могиле. Мария Семенцова долго изучала историю своей семьи: искала фотографии и сведения в архивах обеих стран. Теперь приехала отдать дань памяти погибшему дедушке, Герою Советского Союза.

«В нашей деревне, жила моя прабабушка и у нее был роман с мужчиной, который проходил здесь во время войны. Начали искать по картам, узнавать у людей, так как многие даже писали книги об этом человеке, и так вот помогли нам найти нашего прадедушку», – рассказывает Мария Семенцова, правнучка Героя Советского Союза Гуляма Якубова.

Победа в Великой Отечественной войне – общее достижение. С фашистами вместе сражались белорусы, русские, туркмены, таджики, узбеки, казахи, кыргызы и жители других республик. В Беларуси найдено около девяти тысяч массовых захоронений солдат. Поиски и раскопки ведутся беспрерывно. Ищут погибших героев.

«По территории Быховского района от 40 до 60 пропавших здесь – это выходцы из республик Средней Азии. К сожалению, 38, которые павшие здесь солдаты, сержанты, по национальности таджики», – говорит Додихудо Саидов, председатель международного общественного объединения таджиков «Сомониён».

Сегодня в городе Быхове установлен камень-памятник в честь героев, погибших на этой земле. В этом районе расположены несколько крупных захоронений. В память о жертвах возведен мемориал «Лудчицкая высота».

«Их надо беречь, эти захоронения, потому что вот сами видите какое прекрасное небо, это все ковали победу и низкий поклон им. На следующий год у нас есть очень большое планирование по следам героев, вот Брестская крепость, и в Бресте, вот в Кобрине, там похоронено очень много наших земляков, будем ставить такой же камень», – отметил Ибрагим Юлдошев, представитель узбекской диаспоры в Беларуси.

Потомки воинов-освободителей посетили братские могилы, почтили минутой молчания память погибших солдат и возложили цветы.