Президент: белорусы в войну столкнулись с массовым уничтожением

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Нам навязывают флаги и символы сотрудничавших с оккупантами, заявил в воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко после возложения цветов на Площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

Глава государства также обратился к тем, кто не верит в сохранение мира и безопасности в республике.

"После тех событий, которые прошли в прошлом году, и того, что обещают в этом году, мы, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности, может, кто-то вообще перестал в это верить. Так я вот сейчас обращаюсь к вам – тем, кто не верит. Запомните, пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить, мы будем жить на своей земле, я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением, ту землю, которую вы отвоевали в годы лихолетья. Мы будем защищать ее, чего бы нам это не стоило", - заявил президент.

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